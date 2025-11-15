¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÙÂè2ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡STARTO½êÂ°8ÁÈ¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡É¤â·èÄê¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
¡¡29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È8ÁÈ¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼´ë²è¤¬15Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¿Í½é¡ª¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¥¥ó¥×¥ê
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡ÁMusic journey¡Á¡×¡£ÁíÀªÌó40ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÝ¯°ææÆ¡¢»Ê²ñ¤Ï±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¡¢º£Ç¯¤âÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÁ÷¤ë¡£Âè1Éô¡Ê¸å3¡§55¡Á¸å4¡§55¡Ë¡¢Âè2Éô¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Î¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢Omoinotake¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢King ¡õ Prince¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢M!LK¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡£back number¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ë²Ú´ë²è¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëSTARTO½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È8ÁÈ¡ÊSUPER EIGHT¡¢Hey! Say! JUMP¡¢timelesz¡¢King ¡õ Prince¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿Ì¾¶Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡×¥á¥É¥ì¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡King ¡õ Prince¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡£¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¤Î¾ë¡×Á°¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¡Û¢¨15ÆüÈ¯É½»þÅÀ¡¢50²»½ç
Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢Omoinotake¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢King ¡õ Prince¡¢Creepy Nuts¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢Perfume¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M!LK
