»³²¼ÃÒµ×¡¢·ÝÇ½À¸³è30Ç¯¤ò¡Èµ®½Å±ÇÁü¡É¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¡¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤âÈäÏª
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛINI¡õCORTIS¤âÅÐ¾ì¡ª¡Øwith MUSIC¡Ù½Ð±é¼Ô
¡¡ÍèÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»³²¼¤Ï¡¢MC¡¦ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡õ¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤òµ®½Å±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤»¨»ïµ»ö¤äÆ±¶É¤ËÌ²¤ëµ®½Å±ÇÁü¤âÊüÁ÷¡£½é¡¹¤·¤¤»³²¼¤Î±ÇÁü¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖThe Artist¡×¤òÃÏ¾åÇÈ½é²Î¾§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2006Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤òÆ±¶É¤Ë¤Æ19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢INI¤ÈCORTIS¤¬¡¢²Î¾§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢11·î3Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿INI¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖPresent¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£CORTIS¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤ËHYBE»±²¼¤ÎBTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿BIGHIT MUSIC¤«¤éÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡£Æ±ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖGO!¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛINI¡õCORTIS¤âÅÐ¾ì¡ª¡Øwith MUSIC¡Ù½Ð±é¼Ô
¡¡ÍèÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»³²¼¤Ï¡¢MC¡¦ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡õ¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤òµ®½Å±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤»¨»ïµ»ö¤äÆ±¶É¤ËÌ²¤ëµ®½Å±ÇÁü¤âÊüÁ÷¡£½é¡¹¤·¤¤»³²¼¤Î±ÇÁü¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖThe Artist¡×¤òÃÏ¾åÇÈ½é²Î¾§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2006Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤òÆ±¶É¤Ë¤Æ19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£