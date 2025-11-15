ÃæÀîÌ¤Íª¡¢½é±éµ»¤Ç¼çÌò¤ËÄ©Àï¡Ö¶ÛÄ¥¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¡¡¶¦±é¡¦ÃæÂ¼ Ãæ¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ
±Ç²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ü¡¼¥¤»ö·ï¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÃæÀîÌ¤Íª¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤ä¡¢ÃæÂ¼ Ãæ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡¢¥¤¥º¥ß¡¦¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¿¤Á¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¡£»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï1960Ç¯Âå¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÂçºåËüÇî¤ËÊ¨¤¯ÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¡£Çä½Õ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¡ÊÅö»þ¤Î¸Æ¾Î¤ÏÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿ÄÌ¾Î¡È¥Ö¥ë¡¼¥Ü¡¼¥¤¡É¤ò³¹¤«¤é°ìÁÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¡»¡¤¬¼ê½Ñ°å¤òÂáÊá¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ãË¡À¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ë¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡È¥Ö¥ë¡¼¥Ü¡¼¥¤»ö·ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢¤½¤Î»Ë¼Â¤¬´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¼«¿È¤â¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¤Ç¡¢º£²ó¼ç¿Í¸ø¡¦¥µ¥ÁÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¡£º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤äÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Á¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÀîÌ¤Íª¡Ö¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡¡ÃæÂ¼ Ãæ¤Ë´¶¼Õ
¤Þ¤¿¡¢»£±ÆÃæ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÈÖÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏË¡Äî¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é4ÆüÌÜ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ê¤È¤¹¤°¤ËÂçËÜÈÖ¤¬¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°ìÅÙ¥Æ¥¹¥È¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸À¤¨¤¿¤³¤È¤Î°Â¿´´¶¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²òÊü´¶¤«¤é¤«µã¤Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤½¤Ð¤Ë¡ÊÃæÂ¼¡ËÃæ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÃæÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÃæÀî¤µ¤ó¤ò¡Ë¡ÈÃæ¤Á¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃæÀîÌ¤Íª¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢¥µ¥Á¤Ë¤¹¤´¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËºÇ½é¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¹¤´¤¤»þ´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£