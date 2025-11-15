¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Û¥ê¥Çー¤Ë¤¤é¤á¤¤ò♡¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Û¥ê¥Çー¡×Âè2ÃÆÅÐ¾ì
Åß¤Î¤¤é¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëµ¨Àá¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤«¤é¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Û¥ê¥Çー¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¾¥ó¤Î¿Íµ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¡×¤È¡Ö¥¬¥¹¥È¥ó¡×¤¬ºÌ¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¾®Êª¤Þ¤Ç¿´¤È¤¤á¤¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×♡¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Û¥ê¥Çー¤òºÌ¤ë¸ÂÄê¥Ð¥Ã¥°
¥á¥¾¥ó¤Î¥¨¥¹¥×¥ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥Î¥¨¡¦¥¦¥§¥¢ ¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¡×¡Ê342,100±ß¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥«¥¦¥Ï¥¤¥É¥ì¥¶ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥íー¥º¥ó¥ªー¥¥Ã¥É¥«¥éー¤Î¥·¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê»ý¤ÁÊý¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ÊW13¡ßH16¡ßD10cm¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥Ë¡¦¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥½¥ïー¥ë¡×¡Ê136,400±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥«¥¦¥Ï¥¤¥É¥ì¥¶ー¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Á¥§ー¥ó¤È¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥´ー¥ë¥É¶â¶ñ¤¬¥Û¥ê¥Çー¥àー¥É¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡ÊW15.5¡ßH10.5¡ßD4cm¡Ë¡£
¥¤¥ó¥Êー¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ªÌÊ95¡ó¤ÇÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤È¯Ç®¥³¥Ã¥È¥ó♡
Í·¤Ó¿´¤Èµ¡Ç½Èþ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º
¡Ö¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥Ì¡×¡Ê111,100±ß¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥´ー¥ë¥É¶â¶ñ¤¬±Ç¤¨¤ë»°¤ÄÀÞ¤êºâÉÛ¡£»æÊ¾¤ä¥«ー¥É¼ýÇ¼¤â½¼¼Â¤·¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊW12¡ßH9.5¡ßD2.5cm¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥µ¥é¡×¡Ê130,900±ß¡Ë¤Ï¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¤òÌÏ¤Ã¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤¬°¦¤é¤·¤¤Ä¹ºâÉÛ¡£Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤âÈ´·²¡ÊW19¡ßH10.5¡ßD2cm¡Ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡Ö¥«ー¥É¥±ー¥¹ ¥Ý¥ë¥È ¥«¥ë¥È¡¦LV ¥Á¥ãー¥à¡×¡Ê82,500±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤¬ËÉÙ¡ÊW10.2¡ßH7.3¡ßD0.3cm¡Ë¡£
¡Ö¥«ー¥É¥ー¥±ー¥¹ ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥¯¥ì¡×¡Ê74,800±ß¡Ë¤â¸°¤ä¾®Êª¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÊW15¡ßH9¡ßD1cm¡Ë¡£
¥Û¥ê¥Çー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ö¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ PM¡×¡Ê125,400±ß¡Ë¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥·ー¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥³¥¹¥á¼ýÇ¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ÊW19¡ßH12¡ßD6cm¡Ë¡£
¡Ö¥¥ê¥¬¥ß¡¦¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¶ー¡×¡Ê150,700±ß¡Ë¤ÏÂç¾®3¤Ä¤Î¥Ýー¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥íー¥º¥ó¥ªー¥¥Ã¥É¥«¥éー¤Î¥ì¥¶ー¤È¥´ー¥ë¥É¶â¶ñ¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê°õ¾Ý¡ÊW23¡ßH11¡ßD2cm¡Ë¡£
Î¹¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥«¥Ðー ¥¯ー¥ô¥§¥ë¥Æ¥åー¥ë¡¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥ë¡×¡Ê71,500±ß¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¢¥¤¥¹¥´ー¥ë¥É¤Î¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¤¤é¤á¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊW10¡ßH14¡ßD2.5cm¡Ë¡£
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Û¥ê¥Çー¤Ç¿´¤È¤¤á¤¯Åß¤ò♡
¥á¥¾¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥ô¥£¥ô¥£¥¨¥ó¥Ì¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åß¤Î¤È¤¤á¤¤òÅ»¤¦¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤È¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤ÈÉÊ¤Ç¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö