¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¡áÀÄÌÚº´ÃÎ»Ò¡Û¥¤¥ó¥ÉËÌÉô¥¸¥ã¥à¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¥¹¥ê¥Ê¥¬¥ë¤Î·Ù»¡½ð¤Ç£±£´ÆüÌë¡¢ÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù´±¤é£¹¿Í¤¬»àË´¤·¡¢£³£°¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï£±£µÆü¡¢²¡¼ý¤·¤¿ÇúÈ¯Êª¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¶öÈ¯Åª¤ÊÇúÈ¯¡×¤¬µ¯¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°õÌ±Êü£Î£Ä£Ô£Ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£´Æü¸á¸å£±£±»þ£²£°Ê¬º¢¤Ç¡¢½ð¤Î·úÊª¤¬Âç¤¤¯Â»½ý¤·¤¿¡£·Ù»¡Åö¶É¤Ï¥¸¥ã¥à¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë½Ð¿È¤Î°å»Õ¤ÎÃË£²¿Í¤Ê¤É¤ò£±£°Æü¤ËÂáÊá¤·¡¢¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶á¹Ù¤ÎÌ±²È¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÇúÈ¯Êª¤ÈÃÆÌô¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç£±£°Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼Ö¤ÎÇúÈ¯¥Æ¥í»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤ÎÃË¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Åö¶É¤Ï¡¢°å»Õ¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤ÎÊ¬Î¥¡¦ÆÈÎ©¤òµá¤á¤ë¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£