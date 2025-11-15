¡Ö·î¤ÎÇ¯¶â17Ëü±ß¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃù¶â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×70ºÐ°ì¿ÍÊë¤é¤·ÃËÀ¤ÎÏ·¸å¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢²¬»³¸©ºß½»70ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§²¬»³¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÉÔÌÀ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§500Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â600Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶âÉÔÌÀ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â552¥«·î
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö½½Ê¬À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö15Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö65ºÐ¤ÇÇÉ¸¯¤ÎÀµµ¬¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ËèÇ¯±äÄ¹¤·¤ÆÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µëÎÁ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Ç¯¶â¤òÁ´ÉôÃù¶â¤Ç¤¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ëº£¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ä²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¶â¤ò¤Ä¤«¤¦¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¡£Ìþ¤ä¤·¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢²¬»³¸©ºß½»70ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§70ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§²¬»³¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÉÔÌÀ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§500Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â600Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶âÉÔÌÀ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â552¥«·î
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·ÎðÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§17Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¡Ö½½Ê¬À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö½½Ê¬À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö15Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Âð¤Ç¹ñÊ¸²Ê¶µ¼¼¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¡ÖÇÉ¸¯¤Î»Å»ö¡Ê¼ýÆþÉÔÌÀ¡Ë¤È¡¢Éû¶È¤Ç¼«Âð¤Ç¹ñÊ¸²Ê¡ÊÆüËÜÊ¸³Ø¤äÆüËÜ¸ì³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡Ë¶µ¼¼¤ò¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè·î1Ëü5000±ß¡×¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö65ºÐ¤ÇÇÉ¸¯¤ÎÀµµ¬¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ËèÇ¯±äÄ¹¤·¤ÆÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µëÎÁ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Ç¯¶â¤òÁ´ÉôÃù¶â¤Ç¤¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¡×Æ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö»ý¤Á²È¤Î¤¿¤á»Ù½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÍÂÃù¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Êë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
ºÇ¸å¤Ëº£¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ä²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¶â¤ò¤Ä¤«¤¦¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¡£Ìþ¤ä¤·¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)