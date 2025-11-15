¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿½ÍµÉÌ¹çÎ®¤â¡Äº£µ¨½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º³«Ëë12Ï¢ÇÔ¡Ú¥Î¥¸¥ÞT¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Î¥¸¥ÞT¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡µþÅÔ3¡½2¶å½£¡Ê15Æü¡¦ºë¶Ì¸©¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»ÒÃÄÂÎ¤Èº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿½ÍµÉÌ¡Ê¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó¡Ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ¹çÎ®¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£0¾¡12ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¡£
¡¡Âè1¡¢2»î¹ç¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢Âè3»î¹ç¤Ç¿½¤¬¾¡Íø¡£Âè4»î¹ç¤â¾¡Íø¤·¤Æ1¥²¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ÎºÇ½ªÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¿½¤¬Æü²¼Éô»íµ¨¤Ë6¡½11¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¼¡Àï¤Ï29Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¤È¡¢30Æü¤ËÆüËÜÀ¸Ì¿¤Èº´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Î¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
15Æü¡¦¶å½£¡½µþÅÔÀï¤ÎÀ®ÀÓ
¡¡Âè1»î¹ç¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¹¡Ë
¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¡¢¼óÆ£À®ÈþÁÈ1¡½2Æü²¼Éô»íµ¨¡¢ÀõÅÄ¿¿ÆàÁÈ
¡¡Âè2»î¹ç¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Ë
»³¼¼ÁáÌð0¡½3¥Ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥¤
¡¡Âè3»î¹ç¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Ë
¿½ÍµÉÌ3¡½1ÀõÅÄ¿¿Æà
¡¡Âè4»î¹ç¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Ë
¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó3¡½0ÃæÂ¼Àô·î
¡¡Âè5»î¹ç¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢1¥²¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
¿½ÍµÉÌ0¡½1Æü²¼Éô»íµ¨