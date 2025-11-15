¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤ÎPOM¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î25ºÐ¥ß¥É¥ë¤¬8Ï¢¾¡¤Î¼çÌò¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹3¡½0Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¡Ê15Æü¡¢SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡3°Ì¤ÎSAGAµ×¸÷¤¬11°Ì¤ÎAstemo¤Ë25¡½23¡¢25¡½22¡¢25¡½16¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£ÄÌ»»8¾¡3ÇÔ¤Ç½ç°Ì¤Ï3°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Î4ÆÀÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ä¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÊ¿»³»íÕÁ¡Ê25¡Ë¤¬º£µ¨½é¤ÎPOM¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£16Æü¤âÆ±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇAstemo¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿Astemo¤ÎÁê¸¶¾º´ÆÆÄ¤Î¸ýÄ´¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ê·É°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÂÄê´¶¤Ï¡ÄÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸þ¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÁê¼ê¤ÏSAGAµ×¸÷¤ÎÊ¿»³¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤éAstemo¤òÎ¨¤¤¤ëÁê¸¶¿·´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯5·îËö¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÅìÎ¶¡Ê¤È¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¡×¤³¤ÈÂçÊ¬¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¹â¤Î´ÆÆÄ¤òÄ¹¤é¤¯Ì³¤á¤¿¡£Á´¹ñ¹â¹»¼çÍ×Âç²ñ¤ò²áµî12ÅÙÀ©¤·¤¿¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÌ¾¾¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤Þ¤¿¤Î¶µ¤¨»Ò¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀÕÇ¤´¶¤È¼«Î©¿´¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿Áª¼ê¡£Ã±¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¿´¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤Î¤¬Ê¿»³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÊ¿»³¤â¤³¤ÎÆü¤òÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ç·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÁê¸¶ÀèÀ¸¤Ï¡Ä¤¢¤Ã¡¢ÀèÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÀèÀ¸¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÊÕ¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¡ØÆüËÜ°ì¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¿´ÍýÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¹â¹»¤ÇÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿²¸ÊÖ¤·¤Îµ¡²ñ¡£ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï8ÂÇ¿ô5ÆÀÅÀ¤Ç62¡¦5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î·èÄêÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï17¡½18¤«¤é¥»¥Ã¥¿¡¼±É³¨Î¤¹á¡Ê34¡Ë¤Î¥Ä¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¡¼¥Öµ¡²ñ¤Ç¥³¡¼¥È±ü¤ØÀ£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤â¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ÇÇ´¤ëAstemo¤òÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏAstemo¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ç¤â¤¢¤ë¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡¦¥á¥¤¤Î¶¯ÂÇ¤ò´°àú¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¡£¤³¤Î»î¹ç4ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£POM¤Î¼õ¾Þ¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢¾¡Ãæ¤Ï¹¥Ä´¤Î¥Ï¥Ã¥¿¥ä¡¦¥Ð¥à¥ë¥ó¥¹¥Ã¥¯¡Ê32¡Ë¤Ë½ÐÈÖ¤ò¾ù¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëÆü¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥Ï¥Ã¥¿¥ä¤¬Á°Àá¤Î·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹Àï¤Ç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢½ä¤Ã¤Æ¤¤¿8»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤Ë¤ÏÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾ï¡¹¸ý¤Ë¤¹¤ëÊ¿»³¤¬¡¢Ç³¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î7Æü¤Ë25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î¸áÁ°11»þ7Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤ÎLINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¤òÁ÷¤Ã¤¿ÉãÎµÌé¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÌ¾Á°¡Ö»íÕÁ¡Ê¤·¤ª¤ó¡Ë¡×¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷À¤¬Èþ¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤à¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¡ØÕÁ¡Ù¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ó¤Êµ±¤¯½Ö´Ö¤¬¿ÍÀ¸¤ÇË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¡Ø»í¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â»í²Î¤òºî¤ë¤°¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥³¡¼¥È¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢»î¹ç¸å¤ÎPOM¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ²¼À½²Û¡Êº´²ì¸©¾®¾ë»Ô¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ò1Ç¯Ê¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ªÊ¡Ê¬¤±¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÀ¼¤Ë°ìÀÚ¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Î¡ÖÆÈÀêÀë¸À¡×¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊ¿»³·à¾ì¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎµÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö8¡×¤ò¤Þ¤Ö¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¸À¤¤»Ä¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«¡ÄSNS¡Ê¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ë¤È¤«¤Ç¤ÏºÇ¶á¡Ø²¶¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²È¡ÊËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Î¼Â²È¡Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¦¤Á¤Î¡Ø¤ª¤Æ¤ó¤ÐÌ¼¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡SAGAµ×¸÷¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï¡¢¼«Ç§¤¹¤ë¡Ö¹õ»Ò¤Î¡Ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼çÌò¤Î¥·¥ª¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö¿¶¤êÉý¡×¤ÎÂç¤¤µ¤â¡¢Ê¿»³»íÕÁ¤Î¿Ô¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡ÚSAGAµ×¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡Ë¡Û
¢£¥»¥Ã¥¿¡¼¡¡±É³¨Î¤¹á¡Ê34¡Ë
¢£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¡Ê27¡Ë
¢£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡ËÌÁë°¼²»¡Ê21¡Ë¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê¡Ê29¡Ë
¢£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¡¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê24¡Ë¡¢Ê¿»³»íÕÁ¡Ê25¡Ë
¢£¥ê¥Ù¥í¡¡À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê25¡Ë