30ºÐÈþ¿ÍÀ¼Í¥¤¬·ëº§&Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡Öº£Ç¯½é¤á¤ËÆþÀÒ¡¢¿·À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÃÝÆâ¤æ¤¦¤«(30)¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡Æüº¢¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤ò¤·¡¢¿·À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Ï»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¡¢Æü¡¹¤ò¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢½Ð»º»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ¯Ëö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£½Ð»º¤ËÈ÷¤¨¡¢»ºµÙ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Þ¤¿»öÌ³½ê¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤Î±þ±ç¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Þ¤¿¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤êº£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡Öº£¸å¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡1995Ç¯4·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÃÝÆâ¤Ï¡¢À¼Í¥¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÖSJ3.LEAGUE¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖTweedia¡×¤Ë½êÂ°¡£¥²¡¼¥à¡ÖÌµ´üÌÂÅÓ¡×¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌò¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£