¡ÚKGMA¡ÛStray Kids¡¢Âç¾Þ´Þ¤à5´§Ã£À®¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ÏSTAY¤«¤é½Ð¤ë¡×¡¡KickFlip¤Ë¡É·»¤Î´é¡É¤â
¡¡8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¤¬15Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤ÎInspire Arena¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç½°²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢KGMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸åÇÚ¡¦KickFlip¤â¼õ¾Þ¡ª½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤â
¡¡Stray Kids¤Ï¡Ö2025 Grand Record ¡×¡Ö2025 Grand Honor's Choice¡×¡ÖBest Music 10¡×¡ÖBest Popularity (Music Day) ¡×¡ÖBest Selling Album¡×¤ò¼õ¾Þ¡£5´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¡Ö2025 Grand Honor's Choice¡×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£STAY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ê¤¯¤·¤Æ¤³¤Î¾Þ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ÏSTAY¤«¤é½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖSTAY¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÇÚ¤ÎKickFlip¤â¡ÖIS Rising Star¡×¤ò¼õ¾Þ¡£KickFlip¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Stray Kids¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¸å¤í¤ò¸þ¤¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç´î¤Ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢KickFlip¤¬´ÑµÒ¤«¤é¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÇÚ»×¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÂç½°²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤È¤·¤ÆºòÇ¯ÀßÎ©¡£14Æü¡¢15Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎÂç½°²»³Ú³¦¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿K-POP¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤òÁªÄê¤·¤ÆÉ½¾´¤¹¤ë¡£Hulu¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡2ÆüÌÜ¡Ê15Æü¡Ë¤ÎMC¤Ï¡¢¥Ê¥à¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤È NATTY¡ÊKISS OF LIFE¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
