¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ðÂ¼°¡Èþ¤¬¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ðÂ¼¤Ï£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÊó¹ð¡£¡Ö»²²Ã¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¦¥§¥¢¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¤·¤¤¤¤¤¤¤Èµ±¤¤¤Æ¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡Í¥¤·¤¯À¼¤â¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¦¥§¥¢¤Ë¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖµÓ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£