¡ÚKGMA¡ÛIVE¡¢4´§Ã£À®¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡¡¥ì¥¤¤¬¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ªÈäÏªÌÜ¡Ö7»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¤¬15Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤ÎInspire Arena¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç½°²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢KGMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥¢¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¥«¥¦¥¬¡¼¥ë¡É¥¸¥§¥·¡¼¤ËÊÑ¿È
¡¡IVE¤Ï¡Ö2025 Grand Song¡×¡ÖBest Global Kpop Star¡×¡ÖENA K-POP Artist¡×¡ÖBest Music 10¡×¤ò¼õ¾Þ¡£4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö2025 Grand Song¡×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¦¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾Þ¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¸Ø¤é¤·¤¤¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¤Þ¤¿¡¢7»þ´Ö¤«¤±¤ÆÈ±¤òÀ÷¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥¤¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÈÖÁÈ¤ÈÍèÇ¯¤«¤é¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£DIVE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡ËÂç¹¥¤¤À¤è¡ª¡×¤È°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÂç½°²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤È¤·¤ÆºòÇ¯ÀßÎ©¡£14Æü¡¢15Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎÂç½°²»³Ú³¦¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿K-POP¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤òÁªÄê¤·¤ÆÉ½¾´¤¹¤ë¡£Hulu¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡2ÆüÌÜ¡Ê15Æü¡Ë¤ÎMC¤Ï¡¢¥Ê¥à¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤È NATTY¡ÊKISS OF LIFE¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
