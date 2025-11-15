³¤³°ÁÈ¤È´°Éõ²Ì¤¿¤·¤¿ÁáÀîÍ§´ð¡ÖÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×ºòÇ¯6·î°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Ìî³¤½®¤Ë´¶Ã²
¡¡³¤³°ÁÈ¤â¸ò¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ÊÀï¤«¤é°ìÌë¡¢GKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç)¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä½Å¤Í¤ë·Ð¸³¤òÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯6·î°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿MFº´Ìî³¤½®¤ÎÀ¨¤ß¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï¹ñÆâÁÈ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿º£²Æ¤ÎEAFF E-1Áª¼ê¸¢¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï³¤³°ÁÈ¤ò´Þ¤à³èÆ°¤Ë¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£E-1°Ê¹ß¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GKÎëÌÚºÌ±ð¤ÈGKÂçÇ÷·É²ð¤¬Â·¤Ã¤ÆÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î³èÆ°½éÀï¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÀèÈ¯Æþ¤ê¡£DFÅÏÊÕ¹ä(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¡¢DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð(¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó)¤Î³¤³°ÁÈ3¥Ð¥Ã¥¯¤é¤È¤È¤â¤Ë¥¬¡¼¥Ê¹¶·â¿Ø¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤ÎÏ¢·¸¥ß¥¹¤¬Ì¿¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¯¡£Ä¹¤¯(°ì½ï¤Ë)¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤¤Íê¤â¤·¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÁáÀî¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÃ«¸ý¤òÉ®Æ¬¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á°¤ÇÄÙ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£Áê¼ê¤ËÂ¤¬Â®¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇØ¸å¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÉôÊ¬¤Ï½ª»Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤¹¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁÈ¤¬½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤ºÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁáÀî¤¬°ÂÄê¤·¤¿Èô¤Ó½Ð¤·¤ÇÂÐ±þ¡£¼éÈ÷¿Ø¤ÇÏ¢·¸¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁáÀî¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï³¤½®¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë¡£¼¯Åç¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿º´Ìî¤È¤Ï¡¢°ÜÀÒÁ°ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯6·î30Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°°ÊÍè¤Î¶¦±é¡£º´Ìî¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤È¿ä¿ÊÎÏ¤Ç1ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¹¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÃæÈ×¤ËÊñ°ÏÌÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âº£¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÆîÊÆ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÁ´Á³Éé¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡µ×¡¹¤ËÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ãç´Ö¤ÎÀ¨¤ß¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿ÁáÀî¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Î·Ð¸³¤ò¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿(³¤³°ÁÈ¤ò´Þ¤à)ÂåÉ½¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤·J¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ·Ð¸³¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤ä¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤â°ì¸Ä¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¤ËÈ¿¾ÊÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿ÇÛµåÌÌ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÌá¤·¤ò¼õ¤±¤ë²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤¬Á°¤Ø¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤äÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´·¤ì¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÁáÀî¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ÇÎýÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢¥¥Ã¥¯¤Î¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁªÂò¤ä½Ð¤·¤É¤³¤í¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇÎÏ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡²ÃÆ£Ä¾´ô)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡²ÃÆ£Ä¾´ô)