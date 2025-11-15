AÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÇ³¤¨¤ë¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢½é¾·½¸GK¹±Îã¡ÉåºÀ¤¥¥ã¥Î¥ó¡É¤ÎÀöÎé¤Ë¶ÃØ³¡ÖÈ¿±þ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¤Ë¡Öµã¤¤¤Æ´î¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¼é¸î¿À¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ºAÂåÉ½¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼¡¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿15Æü¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤Ï¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÀµGK¤òÌ³¤á¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯È¾¡¢¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤ò·Ð¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ã©¤êÃå¤¤¤¿AÂåÉ½¤ÎÉñÂæ¡£GKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç)¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÀï¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤ê¡¢¤¿¤À¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥à¡¼¥É¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤½¤Î¶õµ¤´¶¤ò¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ä¤¯¤ó¤È»î¹ç¸å¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ä¤¯¤ó¤â¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂåÉ½¤Ç¤ä¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¤â¤·»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤º¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×(¾®µ×ÊÝ)
¡¡²¤½£³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£¡Ö±ß¿Ø¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì¿Í¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á´°÷¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡×(¾®µ×ÊÝ)¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¡ÈAÂåÉ½´ð½à¡É¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤òÀµGK¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¾®µ×ÊÝ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¡ÖAÂåÉ½¤È¸ÞÎØ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁ´Á³ÊÌÊª¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ë»Ö¤ò¹â¤á¡¢AÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎAÂåÉ½´ð½à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¿ô¡¹¤Î½é¾·½¸GK¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¶ÃØ³¤¹¤ëFW¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤Î¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÁá¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò±¿¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥·¥å¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡£ÆÃ¤ËåºÀ¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¼õ¤±¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(¾®µ×ÊÝ)
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤«¤é¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢UEFA¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°¤ä¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿¾®µ×ÊÝ¤À¤¬¡¢¾åÅÄ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡ÖÁ´Á³¾å¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡ÖºòÆü¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¿¶¤ê¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÆ°¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Æ°¤¤¤Æ»ß¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¸ª¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È(¶ì¾Ð)¡£È¿±þ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëGKÎëÌÚºÌ±ð¤â¡Ö°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÈåºÀ¤¥¥ã¥Î¥ó¡É¤ÎÀöÎé¡£¾®µ×ÊÝ¤â·üÌ¿¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
