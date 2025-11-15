¥¥ó¥×¥ê²Ö²Ð¤ËºÌ¤é¤ì¡Ä¿¹ÊÝJ¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ØºÆ»ÏÆ°!! ³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¹çÎ®¡¢Çú²»¤ÎÃæ¤Ç15Áª¼ê¤¬´À¤òÎ®¤¹
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥¬¡¼¥ÊÀï(¢þ2-0)¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿15Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Î¹â±ßµÜµÇ°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿11¿Í¤Ï¼¼Æâ¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Ä´À°¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î15¿Í¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£18Æü¤ÎÆ±¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï(¹ñÎ©)¤Ë¸þ¤±¡¢4¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎý½¬¤ä¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤Þ¤Ç¤ÏÈèÏ«¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ÆÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿MF³ùÅÄÂçÃÏ(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¤âÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÀ°¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿MF±óÆ£¹Ò(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¡¢DFÈÄÁÒÞæ(¥Ü¥ë¥·¥¢MG)¤â¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é¾·½¸¤ÎMFËÌÌîñ¥ÂÀ(¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯)¤äFW¸åÆ£·¼²ð(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤ò»Ï¤á¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¾å¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(Æ±)¡¢DF¿û¸¶Í³Àª(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó)¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(²¬»³)¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ìÁÈ¤â¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Îµ¯ÍÑ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÂè2²óJFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¡×¤Î¤¿¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Îý½¬¤ò¸«³Ø¡£¶áÎÙ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKing & Prince¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö²Ð¤ÈÇú²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Æø¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÄ¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢²Ö²Ð¤ËÉé¤±¤Ê¤¤À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
»î¹çÍâÆü¹±Îã¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤¬Îý½¬¤ò»Ø´ø
MF±óÆ£¹Ò(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á
²Ö²Ð¤È¶¦¤ËÎý½¬¤ò¸«¼é¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)