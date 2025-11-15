Chevon¡¢Íè½Õavex¤Îcutting edge¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò´Þ¤à¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
Chevon¤¬ËÜÆüZepp Haneda¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤è¤·¤Ê¤Ë ¡ÁÁ´¹ñÊÔ¡Á¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢Íè½Õavex¤Îcutting edge¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¼çÍ×¥Õ¥§¥¹¤ò¸®ÊÂ¤ßÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤À¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦Âçºå¡¦°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¤ÎZepp¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2days¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü22»þ¤è¤êFCÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ãChevon ONE MAN TOUR 2026¡ä
2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë/ 23Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Nagoya
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë/ 31Æü¡ÊÆü¡ËZepp Sapporo
2026Ç¯6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë/ 14Æü¡ÊÆü¡ËZepp Fukuoka
2026Ç¯6·î24Æü¡Ê¿å¡Ë/ 25Æü¡ÊÌÚ¡ËZepp Osaka Bayside
2026Ç¯9·î13Æü¡ÊÆü¡Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \6,500¡ÊÆþ¾ìÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¡Ë
2F»ØÄêÀÊ \6,500¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¡Ë
2FÎ©¸« \6,500¡ÊÆþ¾ìÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¡Ë
¢§FCÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë22:00¡Á12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡¡https://fanicon.net/fancommunities/5894
