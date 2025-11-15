¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãCROSS ROAD Fest¡äSHAZNA¡¢¥Ò¥é¥Ò¥é¤ÈÉñ¤¤²Î¤¦²ÚÎï¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Âç¹¥¤¡ª¡×
¡Ç90Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢J-ROCK¥·¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç¤Ï¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âSHAZNA¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿MALICE MIZER¡¢FANATIC¡þCRISIS¡¢La¡Çcryma Christi¤é¤È¶¦¤Ë¡È¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï»ÍÅ·²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¡£ÃæÀÅª¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊIZAM¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢°ìÉ÷Æ²¤Î¡Ö¤¹¤ß¤ì September Love¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤â65ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£°ìÌö¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ä²ò»¶¡¢ºÆ·ëÀ®¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Î·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò´ü¤Ë½é¿´¤Ëµ¢¤ê3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¡£
TV¤Ê¤É¤ÇIZAM¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢SHAZNA¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎIZAM¡£1¥Ð¥ó¥ÉÁ°¤ÎPlastic Tree¤Î½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Å¾´¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤¹¤«¤µ¤º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Ëë¤Î¸å¤í¤Ç³Ú´ï¥Á¡¼¥à¤¬²»½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤º¤Ã¤È°ì¿Í¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÀ¤´ÖÏÃ¤òÂ³¤±¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖËÍ¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¾ì¤¬ÏÂ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢SHAZNA»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÎÂæ»ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÂåÉ½¶ÊÃæ¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖMelty Love¡×¡£¥Õ¥ï¥Ã¤ÈÉâÍ·´¶¤¢¤ë¥·¥ó¥»¤Î²»¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÔMelty Love, melty love, melty love¡Õ¤È²Î¤¦IZAM¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¶Á¤¯¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥ì¥¤¥¢É±¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎIZAM¤È¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤êµÓ¤ò¹¤²¤Æ¤Î¤±¤¾¤êµ¤Ì£¤Ë³Ú´ï¤ò¹½¤¨¤ëA¡¦O¡¦I¡ÊG¡Ë¤ÈNIY¡ÊB¡Ë¡£»°¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¸ºß´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀäÌ¯¤À¡£´ÖÁÕÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤ª¤¦¤«¡×¤ÈIZAM¤¬´ÑµÒ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¥µ¥Ó¤Î¡ÔMelty Love¡Õ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Âç¹ç¾§¤Ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ª¡×¤ÈIZAM¤Ï¤Ò¤È¤·¤¤êÀú¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÂÎ¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éLOVERS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î²ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤È¤á¡¢ËþÂ¤²¤ËÎ¾¼ê¤ÇÂç¤¤¯¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÖMelty Love¡×¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥É¥é¥à¤¬¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¡£IZAM¤¬¡ÖRaspberry Time¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¶Ê¤ÎÏ¢Â³Åê²¼¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤µ¤é¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÈÌÀ¤â¡¢´ÑµÒ¤¬¿¶¤ë¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤â´Å¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬SHAZNA¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÇ»¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥¹¡¢NIY¡ª¡×¡¢¡Ö¥®¥¿¡¼¡¢A¡¦O¡¦I¡ª¡×¤ÈIZAM¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤º¤Ä¥½¥í²ó¤·¤òÈäÏª¡£A¡¦O¡¦I¤ÎÈ´¤±¤ÎÎÉ¤¤²»ºî¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏËÜÅö¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£NIY¤Î¥Ù¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤â¼Â¤ËÎÏ¶¯¤¤¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëLUNA SEA¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤ÏÁ´°÷¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤ËLUNA SEAÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤â¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ°ÎÂç¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£SHAZNA¤Ï°ìÅÙ²ò»¶¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¸Î¤«²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê²ñ¤¨¤Æ¤ë¡×¡ÊIZAM¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏSHAZNA¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2²óÌÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤«¤Ê¡£2¶ÊÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï9th¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Î¡ÖPiece of Love¡×¤ò¡£Â³¤±¤Æ¡¢IZAM¤¬¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÃì¤¬¿á¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£2007Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10TH MELTY LIFE¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSIGNAL¡×¤À¡£¥Ò¥é¥Ò¥é¤ÈÉñ¤¤²Î¤¦IZAM¤Î°ìÊý¤Ç¡¢NIY¤ÈA¡¦O¡¦I¤¬¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤ËÍí¤ó¤Ç¥¥á¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤é¤·¤¤¸«¤»¾ì¤â¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»²²Ú»°îß¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¶Ê¤ò2¶ÊÂ³¤±¤Æ¡£¡Ö°ì³Ñ½Ã -¥â¥Î¥±¥í¥¹-¡×¤â¡Ö²ÆºÌ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤â¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¿Í¤Ç¤â¥µ¥Ó¤ò¸ý¤º¤µ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£´ÑµÒ¤â¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö²ÆºÌ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÖÁÕÉôÊ¬¤Ç3¿Í¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÈäÏª¡£¥¢¥¦¥È¥í¤ÇIZAM¤¬¡ÖºÇ¸å¤ËËÍ¤¬¡È¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¡È¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡É¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤Í¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢LOVERS¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡ª¡×¤È¤ª¹Ôµ·ÎÉ¤¯¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Âç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÈù¾Ð¤àIZAM¤Ï³Ý¤±ÃÍÌµ¤·¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Û¤É²Ú¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤½¤¦¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËSHAZNA¤òËþµÊ¤·¤¿Ìë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý½®¸«²Â»Ò
»£±Æ¡ý·øÅÄ¤Ò¤È¤ß
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. Melty Love
2. Raspberry Time
3. PIECE OF LOVE
4. SIGNAL
5. °ì³Ñ½Ã -¥â¥Î¥±¥í¥¹-
6. ²ÆºÌ¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¢£¡ãCROSS ROAD Fest¡ä
¡ÚDAY1¡Û11⽉15⽇(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open12:00 / start13:00
¡ÚDAY2¡Û11⽉16⽇(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open10:30 / start11:30
¢©261-8550 ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1
»£±Æ¡ý·øÅÄ¤Ò¤È¤ß