¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾Ð¤À¤«¤é22»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë°ìÀÆ¤Ë¤¤¤¦¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¡ª¡©¡×¡Ö¿´¤Î½àÈ÷É¬Í×¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ìë10»þ¤Ë¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡¡30cm¤¯¤é¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¨¤ê¤Ý¤ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤è¤êÀè¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤È¤¤á¤¯¡×¡Ö¤¨¤§¤§¤§¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤¥¤¥¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
