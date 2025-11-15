»øJ¤ËÂçÇÔ¡¢´Ú¹ñ´ÆÆÄ¡Ö»ÄÇ°¤ÊÈ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¥¢¥¦¥ÈÈ½Äê¤Ë¹³µÄ¼Â¤é¤º¡ÖWBC¥ë¡¼¥ë¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè1Àï¤ò11-4¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö»ÄÇ°¤ÊÈ½Äê¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï4²ó¤Ë¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Î2¥é¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀÀèÀ©¡£Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤â°ì½Ö¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï6ÅÀ¼º¤Ã¤ÆÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï5²ó¤ËÈ½Äê¤ò½ä¤Ã¤Æ2ÅÙ¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡É½¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÎÂÇµå¤¬»ø3ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î±¦Â¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ï¤Í¡¢°ìÎÝ¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÂÙ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬Ä¾ÀÜÊáµå¡£ÂÇµå¤¬ºÇ½é¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤¬Â¤Ê¤é¥¢¥¦¥È¡¢ÃÏÌÌ¤Ê¤é¥»¡¼¥Õ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¥¢¥¦¥È¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç¤ÏºÇ½é¤ËÃÏÌÌ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¿³È½ÃÄ¶¨µÄ¤ÎËö¤ËÈ½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢»Ø´ø´±¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¢¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼Í¦¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÂÇµå¤¬Å·°æ¤ËÅö¤¿¤ê»°ÎÝÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî²¼¡£°ìÅÙ¤Ï¡ÖÆóÎÝÂÇ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬¹³µÄ¤¹¤ë¤È¡¢¶¨µÄ¤ÎËö¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö»ÄÇ°¤ÊÈ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£KBO¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Çµ¯¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢WBC¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÎÂÇµå¤¬¾¾ËÜ¤ËÄ¾·â¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÎÃæÈ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍÉ¤é¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¹³µÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë