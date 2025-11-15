Äê»þ¤Çµ¢¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤¤¡Ä ¡ÖµÙ¤ß²¼¼ê¤µ¤ó¡×¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼þ¤ê¤ÎÌäÂêÅÀ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Èºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÄê»þ¤Çµ¢¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡½¡½Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈËèÆü¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤¢¤Ê¤¿¤Ëº£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËµÙ¤à¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤À¤«¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëµÙ¤ßÊý¡Ù¡ÊJam¡§Ãø¡¢Ì¾±Û¹¯Ê¸¡§´Æ½¤/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¡¢µÙ¤ß²¼¼ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë1ºý¡£¥Ï¥Ã¤È²æ¤ËÊÖ¤ë¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆÉ¤ß½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡ÖµÙ¤á¤Ê¤¤¡×¤¬¡ÖµÙ¤â¤¦¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¿Í¤äµÙ¤ß²¼¼ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÄê»þ¤Çµ¢¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤¤¡×ÌäÂê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Äê»þ¤Çµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Öµ¢¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
Jam¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Jam¡Ë¡§»ä¤â¥²¡¼¥à³«È¯¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Äê»þ¤Çµ¢¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅ°Ìë¤¹¤ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤²ñ¼Ò¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²ÂÞ¤Ç²¾Ì²¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2»þ´Ö¤«¤é4»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÖÄê»þ¤Çµ¢¤ë¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¡¢»ä¤Î¿¦¾ì¤ÎÎã¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¡×¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡© ¤½¤ó¤Ê¤Ë¾ðÇ®¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ»½Ñ¿¦¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¤ÏÂ¿¤¤Çº¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Jam¡§¤Ç¤â¡¢¡Öµ¢¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ï½ª¤é¤»¤¿¤±¤É¡¢µ¢¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤é¡¢²¿¤â¸ÀÍÕ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð»Ä¶È¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Å»ö¤Ï½ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÌµÍý¤¹¤ì¤ÐÂÎ¤â²õ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å»Ä¶È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»Ä¶È¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ä¶È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Jam¡§¡Ö¤ß¤ó¤Ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤âµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«¼ç»Ä¶È¤Î¶¯Í×¤ÏÏ«Æ¯´ð½àË¡¤Ç°ãÈ¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡Öµ¢¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÈ³Â§¤ò¼õ¤±¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ÇÉÔÎÉ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤À¤±¥¿¥Ð¥³µÛ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢µÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ì¤¿¤È¤¤ËÈ³Â§¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¡ÖÏ«Æ¯´ð½àË¡¤ò°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢»ä¤Ï¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¸Î¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤º¡¢»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ²È¤Ç»Ä¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤é¡Ä¡©
Jam¡§¥¿¥¹¥¯¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£½¢¶È»þ´ÖÆâ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò²ó¤¹¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¾å»Ê¤Î¥¹¥¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬½ª¤é¤º»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ²È¤Ç»Ä¶È¤¹¤ëÉô²¼¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ä¾å¤Î¿Í¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌµÃã¤ÊÂÎÀ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌµÃã¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤