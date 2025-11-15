¡È¤»¤¤¤ä¡õÇòÀÐËã°á¤ÎYouTube¥³¥é¥Ü¡É¤ËÁÆÉÊ¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¤¢¤ì¤Ï¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤»¤¤¤ä¤¬ÇòÀÐËã°á¤ÈYouTube¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¤¢¤ì¤Ï¡£¡Ä¤¨¤¨¤¬¤Ê¡×¡ÖÁêÊý¡¢¤Þ¤¤¤ä¤ó¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤¬¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤ÎÇòÀÐËã°á¡Ê¤ÈYouTube¤Ç¥³¥é¥Ü¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª ¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¡¢ºÇ¶á¡¢¤»¤¤¤ä¤¬¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸Ç¯Îð¤ÎÇòÀÐËã°á¤È°ì½ï¤ËYouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¡Ä¤¨¤¨¤¬¤Ê¡£¤¨¤¨¤¬¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤ä¤±¤É¡© ¤É¤ó¤À¤±¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Æ¡£¤É¤ó¤À¤±¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤À¤±°ì½ï¤Ë¤ª¤ó¤Í¤ó¡×¤È¡È¤½¤·¤¢¤Î¡É¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢°Õ³°¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤µ¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤µ¡£¤Þ¤¤¤ä¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤ÎÆ°²è¡¢ÅíÅ´¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡© º£ÆüÂçºå¤«¤é¿·´´Àþ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Ê¤¬¤é¼ÖÆâ¤Ç¡£¡Ø¥¤¥Ë¥ß¥Ë¡Ù¡Ê¢¨¤»¤¤¤ä¤Î¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤ä¤Ê¤¡¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Û¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¢¡¢ÁêÊý¤Þ¤¤¤ä¤ó¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
