¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÌîÂ¼Í¦¡¡Å·°æÂÇ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¸òÎ®¡É¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ11¡½4´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡¢¶¯²½»î¹ç¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Ç´Ú¹ñ¤Ë²÷¾¡¸å¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤ËÂÇµå¤òÅö¤Æ¤¿5²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤êÅ·°æ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤Ï¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï»°ÎÝÂ¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÍî¤Á¤¿¡£¿³È½¤¬¡Ö¥À¥Ö¥ë¡ÊÆóÎÝÂÇ¡Ë¡×¤ÈÈ½Äê¸å¡¢´Ú¹ñÂ¦¤¬¹³µÄ¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÌîÂ¼¤Ï¡¢¾Ð´é¤Î´Ú¹ñÆâÌî¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÈ½Äê¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ë²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤¿ÌîÂ¼¤Ï¡Ö²¿¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê´Ú¹ñ¤ÎÆâÌî¿Ø¤¬¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡£Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¡©¥Õ¥¡¥¦¥ë¡©¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡©¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤±¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¹ñºÝ»î¹ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¸òÎ®¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¿³È½ÃÄ¤Î¶¨µÄ¤ÎËö¤ËÈ½Äê¤ÏÊ¤¤ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñÁª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÌîÂ¼¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ»î¹çÁ´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¶ÛÄ¥¤ÇÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¤¤¤Ä¤â¤Î»î¹ç¤È¤Ï¡Ë¶ÛÄ¥¤ÇÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ë¹½¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¤¦¤ï¤¢¡¢¤³¤ì¤¬»ø¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â7²ó¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î1ËÜ¤È°ì½ï¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¢¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Îµ¬Äê¡¡ÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥¢ÃÏ°è¤ÎÅ·°æ¤ä·ü¿âÊª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Íî²¼¤·¤¿ÃÏÅÀ¤Þ¤¿¤ÏÌî¼ê¤¬¿¨¤ì¤¿ÃÏÅÀ¤Ç¥Õ¥§¥¢¥Ü¡¼¥ë¤«¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤«È½Äê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÂÇµå¤òÃÏ¾å¤ËÍî¤Á¤ëÁ°¤ËÌî¼ê¤¬Êáµå¤¹¤ì¤ÐÂÇ¼Ô¤Ï¥¢¥¦¥È¡£