ËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óLINE¤òÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡ÈÆîÌî¡¦ËÌÌî¡É¶¦±é¤Ê¤ë¤«¡Ö¥»¥ì¥µ¥Ý¤¬´î¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×

¡¡ÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤Ï75Ê¬¤ËË¬¤ì¤¿¡£14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¡¢½é¾·½¸¤ÎMFËÌÌîñ¥ÂÀ¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¤Î¸òÂå¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¸å¡¢ËÌÌî¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óLINE¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢È¿¶Á¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿82Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î19ºÐMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¡£ËÌÌî¡¢º´Æ£¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯½é¾·½¸¤Î20ºÐFW¸åÆ£·¼²ð¤È¤Î¡È¼ã¼ê3¿Í½°¡É¤¬Á°Àþ¤ËÂ·¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤3¿Í¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯À¸¤À¸¤¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¡Ø²¿¤¬²¿¤Ç¤â¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Â¿Ê¬3¿Í¤È¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë²¶¤È·¼²ð¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£»î¹çÅ¸³«Åª¤Ë¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊÁ°¤ËÁ°¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤ó¤È¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏËÌÌî¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÆîÌîÂó¼Â¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¤ÈµÇ°»£±Æ¡£ÆîÌî¤È¤ÏÆ±¤¸¹¶·âÅªMF¡¢CÂçºå½Ð¿È¡¢³¤³°Ä©Àï¤Ç¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÀÒ¡¢¡ÈËÌ¡ÉÌî¤È¡ÈÆî¡ÉÌî¤È²¿¤«¤È¶¦ÄÌ¹à¤¬Â¿¤¤¡£ËÌÌîÅêÆþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆîÌî¤Ï°ÂÆ£ÃÒºÈ¤È¤Î¸òÂå¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î¶¦±é¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÌî¤Ï¡Ö¥»¥ì¥µ¥Ý¡ÊCÂçºå¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬´î¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö¡Ê¶¥Áè¤¬¡Ë·ã¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î¡Ë°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¡¦¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈìÅÍß¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¹½¤¨¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡õÆ²°ÂÎ§¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¬¡¼¥Ê¤ò²¼¤¹
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Û— TBS ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #ÆüËÜ 1-0 #¥¬¡¼¥Ê🇬🇭
Á°È¾16Ê¬#º´Ìî³¤½® ¤«¤é #ÆîÌîÂó¼Â ¤Ø
ÆîÌî¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©⚽️
📺¸½ºß #TBS ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ
📱#Tver ¤Ç¤âLIVEÇÛ¿®⚡️️#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/5AJluagnkH
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Û— TBS ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #ÆüËÜ 2-0 #¥¬¡¼¥Ê🇬🇭
🕘¸åÈ¾15Ê¬#µ×ÊÝ·ú±Ñ ¤«¤é #Æ²°ÂÎ§ ¤Ø
Æ²°Â¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á🇯🇵2ÅÀÌÜ⚽️⚽️
📺¸½ºß #TBS ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ
📱#Tver ¤Ç¤âLIVEÇÛ¿®⚡️#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/HN3dBVDwM1