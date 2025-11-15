Éé½ý¤Çº£µ¨½Ð¾ì¥¼¥í¡ÄAZ¤ÎËè·§ÚðÌð¤¬Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½¾õÊó¹ð¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯Éüµ¢¤·¤¿¤¤¡×¡¡
¡¡AZ¡Ê¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸/¥ª¥é¥ó¥À1Éô¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFËè·§ÚðÌð¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤ÎËè·§¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤éAZ¤Ë²ÃÆþ¡£³¤³°½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï44»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤Î2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½Ð¾ì¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥¼¥í¡£Éé½ý¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëè·§¤ÏÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÄË¤á¤Æ¤¤¤¿²Õ½ê¤òºÆ¤ÓÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Î¥Ã¦¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤º¡¢ÀìÌç°å¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¡ÊÉüµ¢¤Þ¤Ç¡Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÄË¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÊýË¡¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Åö½é»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬½ªÎ»¤·¡¢AZ¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ëè·§¡£¤·¤«¤·Éüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤è¤¦¤Ç¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÉüµ¢¤Î»þ´ü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤â¶¯¤¤¼«Ê¬¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄË¤ß¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯Éüµ¢¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤Ë»Ä¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¯¤¤È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËAZ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁá¤¯Éüµ¢¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
