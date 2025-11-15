ÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤òµö¤¹ÊýË¡¤È¤Ï¡© Î¥º§¤»¤º¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤òÌþ¤¹¡×¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡Ö¥µ¥ìºÊ¡×¡Ö¥µ¥ìÉ×¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿É×¡ÊºÊ¡Ë¤òµö¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë°ì»þÅª¤ÊÀÅªÍßµá¤ÇÂÎ¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿
¡Ê2¡Ë¼ä¤·¤µ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤ËÌþ¤·¤òµá¤á¤¿
¡Ê3¡ËËÜµ¤¤ÇÂ¾¤Î½÷À¡ÊÃËÀ¡Ë¤ò°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É×¡ÊºÊ¡Ë¤¬°ì»þÅª¤Êµ¤¤ÎÌÂ¤¤¤ÇÆùÂÎÅª¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤é¡¢¡ÈÍßË¾¤ËÉé¤±¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¡£¡ÖÉâµ¤¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç½Å¤¤ò¤ª¤¯¤Î¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¼õ¤±»ß¤áÊý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤Î´Ø·¸¡á°¦¤Î¾Ú¡×¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÀ¹Ô°Ù¤Ï°ì»þÅª¤ÊÍßµá¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂç¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤«¤é¡¢ÉÔÎÑ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÉâµ¤¡×¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢É×¡ÊºÊ¡Ë¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¡¢Æü¡¹¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»þ¤È¤·¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¡£¡ÖÎø¤ÏÍî¤Á¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¿´¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÇû¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆùÂÎ´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡ÖÍýÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤ÎÏÃ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤é¡¢·ë¶É¡¢É×¡ÊºÊ¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎÀ¸³è¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢µö¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ê3¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤Æ¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¡É¤ÇÉ×¡ÊºÊ¡Ë¤òµö¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ëÊý¤¬¡¢Áê¼ê¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Öµö¤¹¡á¤â¤¦°ìÅÙ¿®¤¸¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍßË¾¤Ë¼å¤¤É×¡ÊºÊ¡Ë¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤éÍýÀÅª¤Ê¿Í´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎËÜ¼Á¤ä¿´¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉ×¡ÊºÊ¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÍßË¾¤Ë¼å¤¤¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿´¤¬À®½Ï¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡È¸½¼ÂÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Îµö¤·¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Öµö¤¹¡×¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á°Ê¾å¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡É¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ëµö¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢²áµî¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ª¡×¤ÈÀÕ¤á¤¬¤Á¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ëµö¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¿´¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄË¤ß¤ò²òÊü¤¹¤ë¡É¤³¤È¡£¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÁê¼ê¤òµö¤·¤Æ¤â¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£¡Öµö¤¹¡á´Ø·¸¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÈÁê¼ê¤Î¶ò¤«¤Ê¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ïµö¤¹¤±¤É¡Ê¤º¤Ã¤ÈÅÜ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔÎÑ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ºÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤òÌþ¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö²¿¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤«¡¢¡ÖÉ×¡ÊºÊ¡Ë¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ëËÜ¼Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¤Î¤«¤Ê¤É¡¢ËÜ²»¤È¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤¿¤È¤¨¡Ö¼«Ê¬¤ò·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢É×¡ÊºÊ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¦¤Î¤Ê¤¤À¹Ô°Ù¤Ï¡¢¡ÈÇÓ¤»¤Ä¹Ô°Ù¡ÊÍßµá¤Î²ò¾Ã¡Ë¡É¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤ÏÂç¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ×¡ÊºÊ¡Ë¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ëËÜ¼Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍýÁÛÅª¤ÊÉ×¡ÊºÊ¡Ë¡É¤Ï¡¢Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÈËÜÅö¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤¿¾å¤Çº£¸å¤â´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤âÉÔÎÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤ß¤Ê¡¢Áê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤â¤¤Á¤ó¤È°¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£Ã±¤Ë¡¢¼«¸Êµ¾À·Àº¿À¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤ÆÉÔÀ¿¼Â¤ÊÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡É¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢À®Ä¹¤ò´ê¤¦¡×¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔÎÑ¤·¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤òÀÕ¤áÂ³¤±¤Æ¤â¡¢µÕ¤ËËÜ¿´¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤ÆÌµÍý¤ä¤êµö¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Öµö¤·Êý¡×¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
(Ê¸:¤Ò¤«¤ê¡ÊÎø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)
