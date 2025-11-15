¡È½ÎÍ×¤é¤º¡É¿Ê³Ø¹»¤Î¤Ï¤º¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¡Ä¡ÄÅìÂçÂ´¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö³Ø¹»Áª¤Ó¡×2¤Ä¤ÎÌÕÅÀ
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯Æñ´ØÃæ³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À³Ø¹»¤Î¡Ö¸·¤·¤µ¡×¤ä¡Öµ÷Î¥¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¸å²ù¤·¤¿¤³¤È ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ÖÆ¬¡¦»þ´Ö¡¦¤ª¶â¡×¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡ÊÄ¹Ã«ÀîÃÒÌéÃø¡Ë¤Ï¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ë³Ø¤Ó¡Ö¥³¥ì¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ª¡×¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë°ìºý¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Æþ³Ø¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î³Ø¹»Áª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û½Ð¿È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡ÖÅìµþÅÔ¤Î»äÎ©¿Ê³Ø¹»¡×
¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤Î¸å²ù¡Ä¡ÄM¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ÖÂ©»Ò¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¶¦³Ø¤ÎË¿»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷¤Î¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Í³¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¶¦³Ø¤Î¤Û¤¦¤¬ÃË»Ò¤Ï¿¤Ó¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â©»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÙ¶¯ÎÌ¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤ÆÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡ÊM¤µ¤ó¡Ë
===
Æñ´Ø¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤òÆÍÇË¤·¤ÆÀ²¤ì¤ÆÆþ³Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¿ô¥«·î·Ð¤Ä¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ï¤³¤Î³Ø¹»¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤ë¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¼õ¤±»ý¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢ÉÔÅÐ¹»µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÂà³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Áª¤Ó¤Î¸å²ù¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½Âå¤Î¶µ°é¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Áý¤¨¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤Ï³ØÇ¯¤Ë1¿Í¤«¤é2¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥¯¥é¥¹¤Ë1¿Í2¿Í¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢3¿Í4¿Í¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æþ³Ø¸åÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Þ·î±«ÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ËÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÇ¤âÉÝ¤¤¤³¤È¤À¡¢¤ÈËÍ¤«¤é¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¡¢ÉÔÅÐ¹»À¸¤¬Â¿¤¤¡Ö³Ø¹»¡×¤Î·¹¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü´ÉÍý·¿¤¬¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ð¥¥Ð¥´ÉÍý·Ï¿Ê³Ø¹»¡×
¡ü¤Û¤«¤Î»Ò¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬Â¿¤¤³Ø¹»¡Ê½ç°ÌÈ¯É½¤Ê¤É¡Ë
¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Ø¹»¤¬¥Ð¥¥Ð¥´ÉÍý·Ï·¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë´ð½à¤Ï¡¢
¡ü½ÉÂê¤¬Â¿¤¤¡ÊËèÆü½Ð¤ë¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤â¤É¤Ã¤µ¤ê½Ð¤ë¡Ë
¡ü¾®¥Æ¥¹¥È¤¬Â¿¤¯¡Ê½µ4°Ê¾å¡Ë¡¢¤«¤ÄÄÉ»î´ð½à¤¬¸·¤·¤¤
¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¸í²ò¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊü²Ý¸å½Î¤äÍ½È÷¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶µ¤¨»Ò¤Î°ì¿Í¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ëÍÌ¾¿Ê³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ»î´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï³ØÇ¯¤Ç4¿Í¤·¤«ÆÍÇË¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥Æ¥¹¥È¤Î²ò¤Ä¾¤·¤Ê¤É¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤â¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç³ÊÅÀ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÄÉ»î¤¬¤¢¤ê¡¢4¡¢5²óÄÉ»î¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤¬ÌÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¹â»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ç¤â¾®¥Æ¥¹¥È¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅÀ¿ô¤¬°¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÄÉ»î¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÄÉÄÉÄÉ»î¡×¤Ê¤É¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¼çÅª¤Ç¤Ê¤¤¶¯À©ÎÏ¤Î¤¢¤ë³Ø½¬¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ä¤ëµ¤¤âÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ï¡¢ÀèÀ¸Êý¤Ë¤â¤³¤Á¤é¤Ë¤âµ¤¹ü¤¬¤¢¤ê¡¢Éé¤±¤óµ¤¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Þ¤ÀÊ³Æ®¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¡¢º£¤Î»Ò¤Ë¤³¤ì¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤Ï¡¢¾®¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö´ðÁÃ¡×¤µ¤¨½¼¼Â¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅìÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç8³ä¤¯¤é¤¤¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¤Î¾¡¤Á¶Ú¡£ÅìÂç¤ÎÆó¼¡»î¸³¤Ë´ð½à¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ØÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤¬ÄÉ»î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾®¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¤´¼«Ê¬¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢È¿¾Ê¤·¡¢¤ä¤êÊý¤Ê¤É¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºòº£¡¢½ÎÍ×¤é¤º¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¾Æ¤·Ï¡×¤Î¿Ê³Ø¹»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÉ»î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤¬ÀÄ½Õ»þÂåÆÃÍ¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤ä¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¶¤¬¤Ä¤¯Ì¾Ìç¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤³Ø¹»¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¼Á¤â¤½¤³¤Þ¤Ç°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤ËÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼õ¸³ÊÙ¶¯¿¿¤ÃºÇÃæ¤ÎÅ¾µï¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¿ÊÏ©·èÄê¸å¤Ë¶á¤¯¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤´²ÈÄí¤Ï°Õ³°¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á²È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¹Ã«Àî ÃÒÌé¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤È¤â¤Ê¤ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ö¥í¥°Ì¾¤Ï¥¸¥å¥¯¥³¡£1980Ç¯Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô½Ð¿È¡£¹âÂ´¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë°é¤Ä¤â¥Ï¡¼¥É¤ÊÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¡£ÇòÎÍÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¡£Â´¶È¸å¡¢Âç¼ê½Î¤Ë¶ÐÌ³¡¢¿Íµ¤¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ë¡£2009Ç¯ÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤Ë¡£´ûÂ¸¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢À¸ÅÌ¸Ä¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤¿»ØÆ³¤Ç¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Öµæ¶Ë¤Î¼õ¸³¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤ÏÇ¯´Ö300·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡£¹ÃÑÉ¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖÉð»Î¥á¥¿¥ëAllegiance Reign¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âËÜµ¤¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî ÃÒÌé)
¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¸å²ù¤·¤¿¤³¤È ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ÖÆ¬¡¦»þ´Ö¡¦¤ª¶â¡×¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡ÊÄ¹Ã«ÀîÃÒÌéÃø¡Ë¤Ï¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ë³Ø¤Ó¡Ö¥³¥ì¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ª¡×¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë°ìºý¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Æþ³Ø¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î³Ø¹»Áª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Í×Ãí°Õ¡ª ´ÉÍý·Ï¿Ê³Ø¹»¤È¤Ï===
¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤Î¸å²ù¡Ä¡ÄM¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ÖÂ©»Ò¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¶¦³Ø¤ÎË¿»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷¤Î¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Î½÷»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Í³¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¶¦³Ø¤Î¤Û¤¦¤¬ÃË»Ò¤Ï¿¤Ó¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â©»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÙ¶¯ÎÌ¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤ÆÃÙ¤ìµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡ÊM¤µ¤ó¡Ë
===
Æñ´Ø¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤òÆÍÇË¤·¤ÆÀ²¤ì¤ÆÆþ³Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¿ô¥«·î·Ð¤Ä¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ï¤³¤Î³Ø¹»¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤ë¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¼õ¤±»ý¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢ÉÔÅÐ¹»µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÂà³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Áª¤Ó¤Î¸å²ù¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½Âå¤Î¶µ°é¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Áý¤¨¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤Ï³ØÇ¯¤Ë1¿Í¤«¤é2¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥¯¥é¥¹¤Ë1¿Í2¿Í¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢3¿Í4¿Í¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æþ³Ø¸åÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Þ·î±«ÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ËÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÇ¤âÉÝ¤¤¤³¤È¤À¡¢¤ÈËÍ¤«¤é¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¡¢ÉÔÅÐ¹»À¸¤¬Â¿¤¤¡Ö³Ø¹»¡×¤Î·¹¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü´ÉÍý·¿¤¬¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ð¥¥Ð¥´ÉÍý·Ï¿Ê³Ø¹»¡×
¡ü¤Û¤«¤Î»Ò¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬Â¿¤¤³Ø¹»¡Ê½ç°ÌÈ¯É½¤Ê¤É¡Ë
¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Ø¹»¤¬¥Ð¥¥Ð¥´ÉÍý·Ï·¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë´ð½à¤Ï¡¢
¡ü½ÉÂê¤¬Â¿¤¤¡ÊËèÆü½Ð¤ë¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤â¤É¤Ã¤µ¤ê½Ð¤ë¡Ë
¡ü¾®¥Æ¥¹¥È¤¬Â¿¤¯¡Ê½µ4°Ê¾å¡Ë¡¢¤«¤ÄÄÉ»î´ð½à¤¬¸·¤·¤¤
¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¸í²ò¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊü²Ý¸å½Î¤äÍ½È÷¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö´ÉÍý·Ï·¿³Ø¹»¡×¤ÎËÜÅö¤ÎÌäÂê¤È¤ÏÌäÂê¤Ï¡ÖÄÉ»î¤Î´ð½à¤¬¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë¡¢¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨»Ò¤Î°ì¿Í¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ëÍÌ¾¿Ê³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ»î´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï³ØÇ¯¤Ç4¿Í¤·¤«ÆÍÇË¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥Æ¥¹¥È¤Î²ò¤Ä¾¤·¤Ê¤É¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤â¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç³ÊÅÀ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÄÉ»î¤¬¤¢¤ê¡¢4¡¢5²óÄÉ»î¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤¬ÌÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¹â»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ç¤â¾®¥Æ¥¹¥È¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅÀ¿ô¤¬°¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÄÉ»î¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÄÉÄÉÄÉ»î¡×¤Ê¤É¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¼çÅª¤Ç¤Ê¤¤¶¯À©ÎÏ¤Î¤¢¤ë³Ø½¬¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ä¤ëµ¤¤âÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ï¡¢ÀèÀ¸Êý¤Ë¤â¤³¤Á¤é¤Ë¤âµ¤¹ü¤¬¤¢¤ê¡¢Éé¤±¤óµ¤¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Þ¤ÀÊ³Æ®¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¡¢º£¤Î»Ò¤Ë¤³¤ì¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤Ï¡¢¾®¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö´ðÁÃ¡×¤µ¤¨½¼¼Â¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅìÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç8³ä¤¯¤é¤¤¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¤Î¾¡¤Á¶Ú¡£ÅìÂç¤ÎÆó¼¡»î¸³¤Ë´ð½à¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ØÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤¬ÄÉ»î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾®¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¤´¼«Ê¬¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢È¿¾Ê¤·¡¢¤ä¤êÊý¤Ê¤É¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºòº£¡¢½ÎÍ×¤é¤º¤ò¤¦¤¿¤¦¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¾Æ¤·Ï¡×¤Î¿Ê³Ø¹»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÉ»î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÄÌ³Ø¤Ï´í¸±¿®¹æ¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦1¤Ä¡¢Æþ³Ø¸å¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ³Øµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤¬±ó¤¤¤È¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬ÀÄ½Õ»þÂåÆÃÍ¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤ä¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¶¤¬¤Ä¤¯Ì¾Ìç¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤³Ø¹»¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¼Á¤â¤½¤³¤Þ¤Ç°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤ËÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼õ¸³ÊÙ¶¯¿¿¤ÃºÇÃæ¤ÎÅ¾µï¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¿ÊÏ©·èÄê¸å¤Ë¶á¤¯¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤´²ÈÄí¤Ï°Õ³°¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á²È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¹Ã«Àî ÃÒÌé¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤È¤â¤Ê¤ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ö¥í¥°Ì¾¤Ï¥¸¥å¥¯¥³¡£1980Ç¯Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô½Ð¿È¡£¹âÂ´¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë°é¤Ä¤â¥Ï¡¼¥É¤ÊÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¡£ÇòÎÍÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¡£Â´¶È¸å¡¢Âç¼ê½Î¤Ë¶ÐÌ³¡¢¿Íµ¤¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ë¡£2009Ç¯ÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤Ë¡£´ûÂ¸¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢À¸ÅÌ¸Ä¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤¿»ØÆ³¤Ç¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Öµæ¶Ë¤Î¼õ¸³¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤ÏÇ¯´Ö300·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡£¹ÃÑÉ¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖÉð»Î¥á¥¿¥ëAllegiance Reign¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âËÜµ¤¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî ÃÒÌé)