µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ë¶Ã¤¯¡Ö¤¨¡ª¤³¤Î¿Í¡¢¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤Î¡©¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢Netflix¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¡Ö¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤ÆÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¨¡ª¤³¤Î¿Í¡¢¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
NetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸«½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ï½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡ÈêÃÆÇ¡É¤È¤¤¤¦¡¢Àï¤¤¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ð±é¼Ô¤Î¤¿¤á¡ÖÀï¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ò½é¤á¤Æ¡¢º£Æü¡¢°ìµ¤¤Ë¥¬¡¼¥Ã¤È¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
µÈ²¬¤ÏNetflix¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡ª¤³¤Î¿Í¡¢¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬°ì½Ö¤Ç»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËËÄÂç¤ÊÍ½»»¤È¡¢´¬¤Ìá¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àï¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤ë½Ö´Ö¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
NetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸«½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ï½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡ÈêÃÆÇ¡É¤È¤¤¤¦¡¢Àï¤¤¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ð±é¼Ô¤Î¤¿¤á¡ÖÀï¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ò½é¤á¤Æ¡¢º£Æü¡¢°ìµ¤¤Ë¥¬¡¼¥Ã¤È¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
µÈ²¬¤ÏNetflix¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡ª¤³¤Î¿Í¡¢¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬°ì½Ö¤Ç»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËËÄÂç¤ÊÍ½»»¤È¡¢´¬¤Ìá¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àï¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤ë½Ö´Ö¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£