¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPalVerse ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー vol.1¡×¤¬11·î21Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥Ö¥·¥íー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPalVerse ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー vol.1¡×¤ò11·î21Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯5·î29Æü¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï1¸Ä1,100±ß¡£¤Þ¤¿¡¢6¸ÄÆþ¤êBOX¤Ï6,600±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPalVerse(¥Ñ¥ë¥Ðー¥¹¡Ë¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡ÖPalVerse ¡×¤ÏÆ±¼Ò¤¬¤ª¤¯¤ë¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¿·À¤³¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï²Ö³¤ºéµ¨¡¢·îÂ¼¼êÝÜ¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡¢³ë¾ë¥êー¥ê¥ä¡¢ÁÒËÜÀéÆà¡¢ÍÂ¼Ëã±û¤Î6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
/¡¿#±«Ìë±í¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Ä¾Á°🎉- ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ú¸ø¼°¡Û (@gkmas_official) November 15, 2025
³Ø¥Þ¥¹ ¡ß PalVerseÂè1ÃÆ ✨
¡À
¥Ö¥·¥íー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É
¡ÖPalVerse¡×¤«¤é¡¢ºéµ¨¡¢¼êÝÜ¡¢¤³¤È¤Í¡¢
Ëã±û¡¢¥êー¥ê¥ä¡¢ÀéÆà¤Î6¿Í¤¬ÅÐ¾ì🎉
¤´Í½Ìó¤Ï11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö pic.twitter.com/OvS4fmejoC
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.