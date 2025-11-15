´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡¡ºå¿ÀÁª¼ê¤¬¡Ö¿©Æ²¡¢ÎÀ¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¡×¤Î¥â¥Î¤È¤Ï¡¡¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¡ª¡©°å»Õ¤â´«¤á¤ë¡Ä
¡¡¸µºå¿À¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¡Ê47¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Î¡È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¡É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µÆ±Î½¤Îº£À®Î¼ÂÀ»á¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºå¿ÀÀä¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¼ò¤ò¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤º¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¡×¤«¤é¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡´ØËÜ»á¤Ï¡¢ºå¿À¤¬¡ÖÌÀ¼£¥×¥í¥Ó¥ª¥è¡¼¥°¥ë¥ÈR-1¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¿©Æ²¤È¤«ÎÀ¤È¤«¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤ä¤«¤é¡¢Ä²¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡R-1¤Ï¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë°å»Õ¤Î94.4%¤¬´«¤á¤ë¡×¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î³èÀ²½¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£