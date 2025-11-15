Ç¾¼ðáç¼£ÎÅÃæ¤Î¿¿Ìð¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡¡¡¡12·î¤ÎLUNA¡¡SEA¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¥É¥é¥àÃ¡¤¯¤Î¤¬Ì´¡×¤ÈÎÞ
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤¬8¡¦9Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ÇÌó7Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ÖLUNATIC¡¡FEST.¡¡2025¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBUCK¡ÝTICK¡×¤ä¡¢²Î¼ê¤ÎT.M.Revolution¡¢¤Ê¤É¸òÎ®¤¬¤¢¤ë18ÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£½éÆü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤Î¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¼Ö¥¤¥¹¤ò»È¤ï¤º¤ËÊâ¤¯»Ñ¤ËÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎRYUICHI¡Ê55¡Ë¤Î³«²ñÀë¸À¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿½éÆü¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ölynch.¡×¤¬LUNA¡¡SEA¤Î¡ÖPRECIOUS...¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDIR¡¡EN¡¡GRAY¡×¤Î¡Ö¶õÃ«¤Îìï²»¡×¤Î±éÁÕ»þ¤ËSUGIZO¡Ê56¡Ë¤¬¥®¥¿¡¼¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶¦±é¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢LUNA¡¡SEA¡£Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅì³¤ÎÓ¤Î¤ê»Ò»á¡Ê91¡Ë¤¬¡ÖLUNA¡¡SEA¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤àÀ¼¤ÇÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¾¼ðáç¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¿¿Ìð¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSIAM¡¡SHADE¡×¤Î½ß»Î¡Ê52¡Ë¡£Æ±¤¸¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢½ß»Î¤Ï¿¿Ìð¤Î¥í¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡ÖºÇ¤â¿®Íê¤¬¤ª¤±¤ë¡×¤È¿¿Ìð¤¬¼«¤é»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ß»Î¤Î¥É¥é¥à¥«¥¦¥ó¥È¡¢INORAN¡Ê55¡Ë¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥®¥¿¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖTONIGHT¡×¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖROSIER¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¥ì¥¢¶Ê¡Öinside¡¡you¡×¤Ê¤É11¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢RYUICHI¤¬¡¢¤³¤ÎÆü½Ð±é¤·¤¿8ÁÈ¤òºÆ¤Ó¾·¤Æþ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¤é¡¢´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¤È¡Ö¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¡¼¥ë¡£²¼¼ê¤«¤é¹õ¤¤¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¿¿Ìð¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¡¢ÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¿¿Ìð¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡SUGIZO¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¿¿Ìð¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤Ø¡£±¦¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿½ß»Î¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥É¥é¥àÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢½ß»Î¤Î¿¿²£¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿¡£RYUICHI¤¬¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿RYUICHI¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖSTORM¡×¡£RYUICHI¤«¤é¡¢¾¾²¬½¼¡Ê54¡Ë¤È²Î¤ò¥ê¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢Ä°½°¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£½ß»Î¤¬·üÌ¿¤ËÃ¡¤¯ÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿¿Ìð¤ÎÌÜ¤ËÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¦¼ê¤Î»Ø¤ÇL»ú¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼êÏÃ¤Ç¡ØI¡¡LOVE¡¡YOU¡Ù¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ë¤òºî¤ê¡¢µã¤¾Ð¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¿¿Ìð¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¡Ö¿¿Ìð¡ª¿¿Ìð¡ª¡ª¿¿Ìð¡ª¡ª¡ª¡×¤È²¿ÅÙ¤âÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£RYUICHI¡¢J¡Ê55¡Ë¡¢SUGIZO¡¢INORAN¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¾²¬¤é¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¿¿Ìð¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¿¿Ìð¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´¶¼Õ¡£±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿½ß»Î¤Î¼ê¤ò°®¤êÏ«¤Ã¤¿¿¿Ìð¤Ï¡¢º¸¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿ÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢RYUICHI¤Ë¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤¿¿¿Ìð¤Ï¡¢±¦¼ê¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤Ø¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤ÊÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ä¤âµ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ÎÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï3¥«·î¤Ç¤ä¤Ã¤È¾ó¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤±¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ1¥«·î¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿§¡¹¤ÊÈ½ÃÇ¤ËÇ÷¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡ØLUNA¡¡SEA¤òÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12·î23Æü¡¡LUNA¡¡SEA¡¡¤ÏÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é1¶Ê¤ÏÃ¡¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é1¾®Àá¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¾¯¤·¤Ç¤â¥É¥é¥à¤¬Ã¡¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤â°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£LUNA¡¡SEA¤Ï·è¤·¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¡Ö12·î23Æü¡¢ÍÌÀ¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´°Á´Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊºÇ¹â¤À¤¼¡ª°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡6Ê¬¤Û¤É¤ÎMC¤Ç¤Ï1ÅÙ¡¢ÏÃ¤·¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼«¿È¤Ë¹ï¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤¯ð÷¤¤¤¿J¡£°ì»þ´ü¤Ï¼Ö¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿Ìð¤¬²÷Éü¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡¢µã¤¤¸¤ã¤¯¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿¿Ìð¤Î¸ÀÍÕ¤ËRYUICHI¤Ï¡Öº£ÅÙ¤Ï²¶¤¿¤Á¤¬¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë±éÁÕ¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿½ß»Î¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£RYUICHI¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÉñÂæ¤Ë¸½¤ì¤¿½ß»Î¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹æµã¡£¤½¤Î¸ª¤Ë¿¿Ìð¤¬Í¥¤·¤¯¼ê¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£RYUICHI¤Ï¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¸åÇÚ¡ª¡ª¡×¤È¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¹¤Ï9Æü¤Ë¤âÆ±½ê¤Ç³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Ç50000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¡ÊÀ¾Â¼¡¡°½Çµ¡Ë