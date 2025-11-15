EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î³¨ËÜ¡Ö»Ò¶¡¤¬¸«¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬14Æü¡¢½é¤á¤Æ¼¹É®¤·¤¿³¨ËÜ¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤·¤Ã¤Ý¤Î¤ß¤¸¤«¤¤¤È¤«¤²¤¯¤ó¡Ù¤Ï¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿³¨ËÜ¡£¤·¤Ã¤Ý¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤âÀ¸¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¾Ð¤ï¤ì¤ë¡Ö¤È¤«¤²¤¯¤ó¡×¤È¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤ê´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤¯¤Þ¤¯¤ó¡×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢£¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£½é¤Î³¨ËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
2023Ç¯11·î¤Ë¡¢ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜ¶¿°ÉÆà¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¸½ºß»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡£º£²ó¡¢³¨ËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡È³¨ËÜ¤òÉÁ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï·ë¹½¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¨¤âÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢³¨ËÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢EXIT¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎË»¤·¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥³¥ó¥Ó¤È³¨ËÜ¤Î¼¹É®¡Ë¤É¤Ã¤Á¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢º£¤Ï¡É¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼Ò²ñ¤ò¸«²ó¤·¤¿»þ¤Ë¡¢À¸¤¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤À¤ó¤À¤óµ¤¤Å¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¡£¡Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡Ê³¨ËÜ¼¹É®¤Î¡Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤É¡¢³¨ËÜ¤âEXIT¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤ä¤ê¤¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¨ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÊý¡¦·ó¶á¤Ï¡ÖAI¤Ç½ñ¤¤¤¿¡©¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÁêÊý¤Î·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ÈAI¤Ç½ñ¤¤¤¿¡©¡É¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡È°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤âÈà¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ë¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÆÏ¤±¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢Èà¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î³¨ËÜ¼¹É®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Î·Ð¸³¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤¬¸«¤ë¤â¤Î¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ê»Ò¶¡¤¬¡Ë¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇËÍ¤¬»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£