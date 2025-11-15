¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¡ÖÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¡×¿Íµ¤ÊÑ¤ï¤é¤º¡¡°ìÉô¥°¥Ã¥ºÇä¤êÀÚ¤ì¤Ç¸×ÅÞ¤¬ÈáÌÄ¡¡X¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¶¯²½»î¹ç¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×´Ú¹ñÀï¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤ÎÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö8ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£5²ó¤Þ¤Ç¤Ë3Åê¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë5²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢Åê¼êÁ°¤Ø¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢½é°ÂÂÇ¡¢½éÂÇÅÀ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£°ìÎÝ¾å¤Ç¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÂÇ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºäËÜ¤Î³èÌö¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¡ÖÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é²¿¤«¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤â¸×ÅÞ¤òÃæ¿´¤Ë»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºäËÜ´ØÏ¢¤Î°ìÉô¥°¥Ã¥º¤¬Áá¤¯¤â´°Çä¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¡ÖÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¥°¥Ã¥º¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¤êÀÚ¤ìÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£