¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤ÎÂè£±Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï£±£±¡½£´¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²Àï¤Ï£±£¶Æü¤ËÆ±µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¶â´Ý¡ÊÃæÆü¡Ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ£±£±¡½£´´Ú¹ñ
¡¡ÆüËÜ¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó¡¢ËÒ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÈÀ¾Àî¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£¸Þ²ó¤ÏÂåÂÇ´ßÅÄ¤Î£³¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢ºäËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤âÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô£±£±¿Í¤Î¹¶·â¤Ç°ìµó£¶ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÁ¾Ã«¤Ï£³²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£