¡Ö¾¦Çä¤ÏÇîÂÇ¡×¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ã¼ê¼ÒÄ¹¤Î¿È¤Ë²¿¤¬¡ª¡©¡¿Âç¹¾¸Í¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó1¡Ê1¡Ë

¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¡¦ºç¡£¼è°úÀè¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢±Ø¤Î³¬ÃÊ¤ÇÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿Àè¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡ª¡©¡¡¤Õ¤È¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢ÅÝ»ºÀ£Á°¤ÎÃã¸«À¤¡ÖºîÁÒ²°¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦ºîÁÒ¤Ê¤®¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£

¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¹¾¸Í»þÂå¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤ÎÉÒÏÓ¼ã¼ê¼ÒÄ¹¤Ï¸½Âå¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð±Ä¥¹¥­¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¤É¤ó¤Ê³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÈõÅÄ¤è¤·¤Ê¤ê¡ÊÃø¡Ë¡¢»³Â¼ÎµÌé¡Ê´Æ½¤¡Ë¤Î½ñÀÒ¡ØÂç¹¾¸Í¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ


Ê´¤ÎÃã¤¬À¸¤­ÊÖ¤ë¡Ä¡©


¤É¤³¤ËÃãÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤¤¡©


ÈþÌ£¤·¤¤¡Ä¡ª


ÃãÊñ¡Ä¤«¤Ê


¤Ï¤®¤ì²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä


¾¦µ¡¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À


