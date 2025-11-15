³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤ä°ð´¢¤ê¡¢¹©¾ì¸«³Ø!?ÈóÆü¾ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿¡É³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¶áÇ¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Í¥ÂÔ¤È¤¤¤¨¤Ð´ë¶È¤Î¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ä¡¢ÇãÊª³ä°ú·ô¡¢¿©»ö·ô¡¢QUO¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¶â·ô¤¬ÄêÈÖ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÄêÈÖÍ¥ÂÔ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¡ÈÂÎ¸³·¿¡É¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ð´¢¤êÂÎ¸³¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊºâÁ°¹§ÂÁÏº¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¡Ë
¿æ¤Î©¤Æ¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¦°ð´¢¤ê¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤È
¤ªÊÆ¤Å¤¯¤·¤ÎÂçËþÂ¤Î°ìÆü¤Ë¡ª
¡¡º£²ó¡¢¥¶¥¤¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿°ð´¢¤êÂÎ¸³¤Ï¥ä¥Þ¥¿¥Í¡Ê9305¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¥ä¥Þ¥¿¥Í¤ÏÊÆ²·¤òÁÄ¶È¤È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊªÎ®¡¦¿©ÉÊ»ö¶È¤ò¼´¤È¤¹¤ëÁí¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤À¡£2023Ç¯¤ËÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤òÂçÉý¤Ë³È½¼¤·¡¢1000³ô°Ê¾åÊÝÍ¤Î³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃªÅÄ¤Ç¤ÎÊÆºî¤êÂÎ¸³¡ÊÃêÁªÀ©¡Ë¡×¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£Â¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃªÅÄ¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¡¢³ô¼ç¤È¤È¤â¤Ë¼èÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿³ô¼ç¤Ï¡¢Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤Ë¤¢¤ëÀ±Æ½¤ÎÃªÅÄ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö½Õ¤ÎÅÄ¿¢¤¨¡×¤È¡Ö½©¤Î°ð´¢¤ê¡×¤ÎÎ¾Êý¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ð´¢¤ê¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÌó50Ì¾¤Î³ô¼ç¤¬»²²Ã¡£³ô¼ç1Ì¾¤Ë¤Ä¤3Ì¾¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¼Ô¤ò»ØÄê¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç»²²Ã¤¹¤ë³ô¼ç¤â¤¤¤¿¡£50¡Á60Âå¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤Î»²²Ã¤¬Â¿¤¯¡¢ÃË½÷Èæ¤Ï¤Û¤ÜÈ¾¡¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥¿¥Í¤Î¼Ò°÷¤â15Ì¾¤Û¤É¤¬»²²Ã¡£ÁíÀª60¿ÍÄ¶¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ°ð´¢¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Ä«10»þ¤Ë±Û¸åÅòÂô±Ø¤Ë½¸¹ç¡¢13»þ¤«¤é°ð´¢¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢15»þº¢¤Ëºî¶È¤¬½ªÎ»¡£17»þ¤Ë±Û¸åÅòÂô±Ø¤Ç²ò»¶¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¡£ÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤Ï²÷À²¡£Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä1Ëç¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÃ¤·¤¤1Æü¤Ç¡¢Àä¹¥¤Î°ð´¢¤êÆüÏÂ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±Û¸åÅòÂô¤ÏÅìµþ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÊØÍø¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢11»þ30Ê¬º¢¤ËÃë¿©²ñ¾ì¤ËÅþÃå¡£²Ï¸¶ÅÄ´äÉ×¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë°§»¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤ÈÃÏ¸µÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤ªÊÆ¤Ï¤³¤Î½©¼ý³Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ¡Öµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¡£¿æ¤Î©¤Æ¤Î¿·ÊÆ¤Ï¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Îµ±¤¤Ç¡¢³ú¤ó¤À»þ¤Ë¹¤¬¤ë´Å¤ß¤¬³ÊÃÊ¤Ë°ã¤Ã¤¿¡£Ê¢¤´¤·¤é¤¨¤¬¤¹¤ó¤À¤é¡¢13»þ¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è°ð´¢¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯°ìÌÌ¤Î°ð¤Ë³ô¼ç¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£½Õ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤¿°ð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸«»ö¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´î¤Ó¤âÂç¤¤¤¡£°ð´¢¤ê¤Î»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿NPOË¡¿Í¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï±«ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯°ð¤Î°é¤Á¤¬°¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢³ô¼ç¤¬ÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤¿¤³¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ï¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë½ÐÍè¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë