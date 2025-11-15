ASKA¡¡Ýæ»ÖÔ¥¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¶ä²Ï¡×Ç®¾§¡ª¡¡¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡×µÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç½é½Ð±é¤¬¼Â¸½
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹±Îã²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡×¤¬15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤µ¤ìº£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¡£½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ASKA¡Ê67¡Ë¤Ï¡ÖSAY¡¡YES¡×¡¢¡ÖYAH¡¡YAH¡¡YAH¡×¤Ê¤É7¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï°½¾®Ï©æÆ¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤Ø¤Î¡ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£ASKA¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë°½¾®Ï©¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Öº£ÅÙ¡¢Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Î¼ñ»Ý¤Ï¤¢¤Þ¤êÍý²ò¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤âÍ¶¤Ã¤¿¡£¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤¬¡È³Ú¤·¤¤¡É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¸«¤ë¸Â¤ê¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬Ëþ¡¹¡×¤È¼«¿È¤â¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¾Á°¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð°½¾®Ï©¤¯¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È°½¾®Ï©¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿°½¾®Ï©¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤â¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ASKA¤¬¡Ö¡Ê°½¾®Ï©¤¬¡Ë¿©¤¤ÉÕ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤¿¶Ê¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¸÷GENJI¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¶ä²Ï¡×¡£Ýæ»ÖÔ¥¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖYAH¡¡YAH¡¡YAH¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤Ï·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ëASKA¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´ÑµÒ¤âÏÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹16Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¸ø±é¤Ç·×29ÁÈ¤¬½Ð±éÍ½Äê¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¤¸¤¯½é½Ð±é¤ÎºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤ä20th¡¡Century¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿15ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡¡