ÌÚÂ¼Å°Æó¡¡ÍèÇ¯4·î¤Ë¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦ºäÅì¶Ì»°Ïº¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅÈ¯É½¡¡·»¡¦ÎµÂ¢¤È¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç
¡¡Ä»±©°ìÏº¡Ê73¡Ë¤Î¼¡ÃË¤Ç±é²Î²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼Å°Æó¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯4·î¤Ë¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê75¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡£700ÀÊ¤ÏÂ¨´°Çä¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£º£·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¶¡¦¥«¥Ð¡¼3¡¡¡Á¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç¡ª¡Á¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ä¼«¿È¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖÀã±´¡×¤Ê¤É27¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÉã¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö·»ÄïÁ¥¡×¤ä¤ª¤¸¤Î»³ÀîË¡Ê67¡Ë¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¶¶¡×¤âÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡Íâ16Æü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ç¡¢3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö3Ç¯ÌÜ¤ÏËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê²Î¤¬¹¥¤¤Ç¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉã¤â½ÇÉã¤â¤ß¤ó¤Ê²Î¤¬¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò»Å»ö¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ö¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Î´°Çä¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËÆ±½ê¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø¤È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉ÷¿ÀÍë¿À¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±4·î2¡¢3Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ÇºäÅì¶Ì»°Ïº¤¬¹½À®¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡¡ÌÚÂ¼Å°Æó¤¬²Î¤¦¡¡ºäÅì¶Ì»°Ïº¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£·»¡¦ÎµÂ¢¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¶Ì»°Ïº¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£