¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤¬15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤È¶¯²½»î¹çÂè1Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢11¡½4¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£0¡½3¤Î»Í²ó¤ËÀ¾Àî¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢¸Þ²ó¤ËÂåÂÇ´ßÅÄ¡Êµð¿Í¡Ë¤Î3ÅÀËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç6ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÁ¾Ã«¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï3²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£4ÈÖ¼ê¤ÎËÌ»³¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤â2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÏÆ±¤¸CÁÈ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÊÆÂç¥ê¡¼¥°Àª¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÈÖÁ°ºÇ¸å¤Î³¤³°Àª¤È¤Î¼ÂÀï¡£Âè2Àï¤Ï16Æü¤ËÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¶â´Ý¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£