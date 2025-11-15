¡ÚÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡Û°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ö¤Þ¤µ¤«¥È¥Ë¥»¥ó¤Ç¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡×°½¾®Ï©æÆ¤È25Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡¡
ºäËÜ¾»¹Ô¡Ê54¡ËÄ¹ÌîÇî¡Ê53¡Ë°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤Î3¿ÍÁÈ20th CENTURY¡Ê°Ê²¼¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¡Ë¤¬15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼presentsÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ápowerd by Epson¡×½éÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥È¥Ë¥»¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï24Ç¯6¡Á7·î¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¥È¥Ë¥»¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤ò½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤Ï¡×¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
°æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤é¤âÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç°áÁõ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¡¢ÀÎ¤Î°áÁõ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÍÙ¤í¤¦¤«¡ª¡×¤Ç¡Ö¥Í¥Ð¥®¥Ð¡×¡ÖMUSIC FOR THE PEOPLE¡×¡ÖTheme of Coming Century¡×¤Î3¶Ê¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖTheme of¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍðÆþ¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°½¾®Ï©æÆ¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£°æ¥Î¸¶¤ÈæÆ¤Ï25Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥È¥Ë¥»¥ó¤Ç¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Õ¥§¥¹½éÂÎ¸³¤ÎºäËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÝæ»ÖÔ¥¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°æ¥Î¸¶¤Î¡Ö¤³¤ì¤À¤±½¸¤Þ¤ì¤ÐÎØ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢²ñ¾ì¤â¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤È±þ¤¨¡¢¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Î¥ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÅç¤Î¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤òÈäÏª¡£¡È¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï12Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤¬12²óÌÜ¡£ÎãÇ¯9·î¤ËÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±º³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤«¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖYASSAI STAGE¡×¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢½éÆü¤Î¡ÖYASSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢10¡ÝFEET¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢ASKA¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢20th Century¡¢À»µ²ËâII¤Î8ÁÈ¡¢¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏÌø²ÈÎ¦¡õTHE RATBONES¡¢7ODER¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢OKAMOTO'S¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¤Î7ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£