¡ÚÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡Û½é½Ð±é¤ÎºÙÀî¤¿¤«¤·¤¬³«²ñÀë¸À¡ª¡Ö¤´°ì½ï¤Ë¡ª¡×Äï»Ò¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¿Æ¿´¤â
º£Ç¯·ÝÆ»50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿±é²Î²Î¼êºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤¬15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼presentsÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ápowerd¡¡by¡¡Epson¡×½éÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï½é½Ð±é¡£
¸áÁ°10»þÈ¾³«Ëë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ë¤Ï30Ê¬Á°¤«¤é´ÑµÒ¤¬¤¹¤·µÍ¤á¾õÂÖ¡£¡ÖYASSAI¡¡STAGE¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¯¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖËÌ¼ò¾ì¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È´¿À¼¾å¤¬¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¡¼¤â¡ª¡¡¤´°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÇÀÖ¤¤¥Ð¥¤¥¯¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ó¤Ï¡Ö¤´°ì½ï¤Ë¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º±é²Î¤ÇÂç¹ç¾§¡£¾¼ÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ50Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç50¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¼±ç¡£¡ÖÄï»Ò¤¬¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡Ê25¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢ÌÚÍü·ûÉð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸ºî»ìºî¶Ê¤Î¡ÖNOZO¡×¤ò²Î¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¢¤Ò¤È¤Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤Î¿Æ¿´¤â¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¿´¤Î¤³¤ê¡×¡¢¡Ö±é²Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Äï»Ò¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ç¡ÖÏ²²ÖÀá¤À¤è¿ÍÀ¸¤Ï¡×¤ÈÂ³¤±¡¢°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢°½¾®Ï©æÆ¤¬¡Ö¡ØËÌ¼ò¾ì¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊºÙÀî¤Î¡Ö¤¿¤Àº£¤è¤ê¡¢Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î³«²ñ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼ÔÂåÉ½ºÙÀî¤¿¤«¤·¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ç¥Õ¥§¥¹¤Ï³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï12Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤¬12²óÌÜ¡£ÎãÇ¯9·î¤ËÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±º³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤«¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖYASSAI¡¡STAGE¡×¡ÖMOSSAI¡¡STAGE¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢½éÆü¤Î¡ÖYASSAI¡¡STAGE¡×¤Ë¤ÏºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢10¡ÝFEET¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢ASKA¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢20th¡¡Century¡¢À»µ²ËâII¤Î8ÁÈ¡¢¡ÖMOSSAI¡¡STAGE¡×¤Ë¤ÏÌø²ÈÎ¦¡õTHE¡¡RATBONES¡¢7ODER¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢OKAMOTO¡ÇS¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¤Î7ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£