¡ÚÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡Û¡Ö¤è¤¯¤¾¤Þ¤¢¡¢¤³¤ó¤ÊÄ«¤Ã¤Ñ¤é¤«¤é¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Ê¡ª¡×°½¾®Ï©æÆÎ®¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉÝæ»ÖÔ¥¤¬15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼presentsÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ápowerd by Epson¡×½éÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¯¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤Î³«²ñÀë¸À¤ò¼õ¤±¡¢ÇòÄ»ÀãÇ·¾ç¤Î¥É¥é¥à¥½¥í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ë°½¾®Ï©æÆ¤¬¤Þ¤¿¤¬¤ë¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥³¡¼¥ë¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Ë¥É¥é¥à¤¬Íí¤à¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡ÖÄ«¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¡ÖOne Night Carnival¡×¤ËÆÍÆþ¡£¸áÁ°11»þ¤Ë¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖÅ´¤Î¥Ï¡¼¥È¡×¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¤¿¤Ê¡ª¡¡Ä«¥¤¥Á¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡º£Æü¤ÏºÇ¹â¤Î¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ëÆü¤À¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£¡ÖË¼Áíº²¡×¤òÂ³¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ÇÏÂÂÀ¸Ý¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤Î¡Ö±ø¤ì¤Ê¤¥¯¥½ÌîÏº¤É¤â¡×¤È4¶Ê¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¡£¤è¤¯¤¾¤Þ¤¢¡¢¤³¤ó¤ÊÄ«¤Ã¤Ñ¤é¤«¤é¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Ê¡ª¡×¤ÈæÆÎ®¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖËüÇî¤ÏÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡£¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¡¢´¶Æ°¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥¤¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡×¤Î¶«¤Ó¤Î¸å¡¢¡ÖºÙÀîÀèÀ¸¤¬³«ËëÀë¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ³«Ëë¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤È2ÅÙÌÜ¤Î³«²ñÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¤Ç¡Ö°¦ÍåÉðÍ¦¡×¡¢¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï¤ªÁ°¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤«¤·¤Í¤§¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤Ç¡Ö¹¬¤»¤Ë¤·¤«¤·¤Í¡¼¤«¤é¡×¤òÏ¢Â³ÈäÏª¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÝæ»ÖÔ¥¡£ÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î¡ÈÇ®·ì¥ä¥ó¥¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï12Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤¬12²óÌÜ¡£ÎãÇ¯9·î¤ËÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±º³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤«¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖYASSAI STAGE¡×¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢½éÆü¤Î¡ÖYASSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢10¡ÝFEET¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢ASKA¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢20th Century¡¢À»µ²ËâII¤Î8ÁÈ¡¢¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏÌø²ÈÎ¦¡õTHE RATBONES¡¢7ODER¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢OKAMOTO'S¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¤Î7ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£