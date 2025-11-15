¡ÚÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡Û½é½Ð±é¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×ÈøºêÀ¤³¦´Ñ¡¢ÀéÍÕ¤Ëº¨¤ß¡©¡Ö¤³¤ì¤ÇÊó¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¤¬15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼presentsÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ápowerd by Epson¡×½éÆü¤Ë½é½Ð±é¡£¡ÖYASSAI STAGE¡×4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
25Ç¯2·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Û¡¼¥ë¡õ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹15¸ø±é¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê4¥«½ê8¸ø±é¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¡£°½¾®Ï©æÆ¤¤¤ï¤¯¡Ö¥À¥á¸µ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î½Ð±é¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡ÈøºêÀ¤³¦´Ñ¡Ê41¡Ë¤Ï¡Ö¸Æ¤ó¤ÇÄº¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö10Âå¤Îº¢¡¢ÀéÍÕ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Î¥ë¥Þ¤¬¹â¤¯¤Æ¡£¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç·êËä¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²áµî¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é20Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ä¡£¤¢¤Îº¢¤Îº¨¤ß¤È¤¤¤¦¤«¤ò¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²Ì¤¿¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
MC¸å¤Î¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤«¤é¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤ÇÊó¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È²áµî¤Î°ø±ï¤ò¿å¤ËÎ®¤·¤¿¡£
Ýæ»ÖÔ¥¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤³¤È¤È»×¤¤½Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¸«½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï12Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤¬12²óÌÜ¡£ÎãÇ¯9·î¤ËÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±º³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤«¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖYASSAI STAGE¡×¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢½éÆü¤Î¡ÖYASSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢10¡ÝFEET¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢ASKA¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢20th Century¡¢À»µ²ËâII¤Î8ÁÈ¡¢¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏÌø²ÈÎ¦¡õTHE RATBONES¡¢7ODER¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢OKAMOTO'S¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¤Î7ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£