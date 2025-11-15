¡ÚÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡ÛASKA¡Ö¡Ø½Ð¤µ¤»¤Æ¡Ù¤Ç¤³¤³¤Ë¡×µÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¹ðÇò¡ÖYAH YAH YAH¡×Âç¹ç¾§
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ASKA¡Ê67¡Ë¤¬15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼presentsÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ápowerd by Epson¡×½éÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï½é½Ð±é¡¢¡ÖYASSAI STAGE¡×5ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
°½¾®Ï©æÆ¤ò¤·¤Æ¡Ö¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤Ç5ËÜ»Ø¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤Þ¤¿·õÆ»ÍÃÊ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡È²»ÉðÎ¾Æ»¡É¤È¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÎASKA¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡ÖÎø¿Í¤Ï¥ï¥¤¥ó¿§¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖSAY YES¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¡£¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¤òÊ¹¤Æþ¤ë¤È¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤ÏÂç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡ÖæÆ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¶á¤¤¤±¤ÉÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤Ï¡Ö¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¡Ù¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤¿¡×¤ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Î¼ñ»Ý¤ò¤¢¤Þ¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡ÖÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶Ê¤òÊÑ¤¨¤¿¡£æÆ¤¯¤ó¤¬¹¥¤¤Ê²Î¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤è¡ª¡¡Ýæ»ÖÔ¥¡×¤ÇÝæ»ÖÔ¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£æÆ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Ä¤µ¤Ã¤·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¶ä²Ï¡×¤ò¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ÎÆ·¤Ç±³¤ò¤Ä¤¯¡×¤òÂ³¤±¡¢¡ÖYAH YAH YAH¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥µ¥Ó¤ÏÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Õ¥§¥¹¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ò¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤Î¤¬¼êË¡¡×¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖBIG TREE¡×¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¸å¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï12Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤¬12²óÌÜ¡£ÎãÇ¯9·î¤ËÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±º³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤«¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖYASSAI STAGE¡×¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢½éÆü¤Î¡ÖYASSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢10¡ÝFEET¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢ASKA¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢20th Century¡¢À»µ²ËâII¤Î8ÁÈ¡¢¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏÌø²ÈÎ¦¡õTHE RATBONES¡¢7ODER¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢OKAMOTO'S¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¤Î7ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£