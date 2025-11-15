¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç´Ú¹ñÀï10Ï¢¾¡¡ª5²ó¤Ë°ìµó6ÆÀÅÀ¤Ê¤É11ÆÀÅÀ µð¿Í¡¦´ßÅÄ¤¬·è¾¡¥¢¡¼¥Á ÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«¤Ï3²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Î²÷Åê
¢£¥é¥°¥µ¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜ 11¡¼4 ´Ú¹ñ¡¡¡Ê15Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀï
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤«¤é10Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¡¦¿¹±ºÂçÊå¡Ê¹Åç¡Ë¤¬2¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó3¼ºÅÀ¤ÇÄÉ¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤ÇËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¡¢À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢5²ó¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë¤Î3¥é¥ó¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç6ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢4ÈÖ¼ê¡¦ËÌ»³ÏË´ð¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢8²ó¤Ë¤Ï¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨2¥±¥¿11ÆÀÅÀ¡£9²ó¤ÏÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Á¾Ã«¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢½é²ó¡¢2²ó¤ÈÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£3²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢¸åÂ³¤âÂÇ¤Á¼è¤ê3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¹ßÈÄ¡£
ÂÇÀþ¤Ï1ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¡¦²¬ÎÓ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢2ÈÖ¥µ¡¼¥É¡¦ÌîÂ¼¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢3ÈÖ¥é¥¤¥È¡¦¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¡¢4ÈÖDH¡¦²¬ËÜ¡Êµð¿Í¡Ë¡¢5ÈÖ¥»¥«¥ó¥É¡¦ËÒ¡ÊDeNA¡Ë¡¢6ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡¦¾®±à¡Ê¹Åç¡Ë¡¢7ÈÖ¥ì¥Õ¥È¡¦À¾Àî¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢8ÈÖ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦ºäËÜ¡Êºå¿À¡Ë¡¢9ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦º´¡¹ÌÚ¡Ê¹Åç¡Ë¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£
´Ú¹ñÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¡ÊÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢½é²ó¡¢2²ó¤ÏËÞÂÇ¤ò½Å¤ÍÁö¼Ô¤ò1¿Í¤â½Ð¤»¤º¡£3²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀ¾Àî¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë±¿¤ÓÎ¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤ÆÁö¼Ô¤¬½Ð¤ë¤â¡¢ºäËÜ¤¬¥µ¡¼¥É¥´¥í¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¡¢²¬ÎÓ¤¬¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¡£
¤¹¤ë¤È4²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤Î¿¹±º¡Ê¹Åç¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Î1ÈÖ¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡ÊLG¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢2ÈÖ¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡ÊKT¥¦¥£¥º¡Ë¤Ëº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø¤Î2¥é¥ó¤òÍá¤ÓÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯3ÈÖ¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡Ê¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø¤Î2¼ÔÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤òÍá¤Ó0¡Ý3¡£
Ä¾¸å¤Î4²ó¤Î¹¶·â¡¢ÀèÆ¬¤ÎÌîÂ¼¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤â¡¢¿¹²¼¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò±¿¤Ö¤âÃæÈô¤Ç1»à¡£²¬ËÜ¤Ë²ó¤ë¤ÈÂåÂÇ¡¦ÃæÂ¼¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬Á÷¤é¤ì¥ì¥Õ¥ÈÀþ¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤ÁÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤³¤³¤ÇËÒ¤Ë¥µ¡¼¥É¤Î¥°¥é¥Ö¤òÃÆ¤¯¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·1¡Ý3¡£¤µ¤é¤Ë¾®±à¤¬ÅÝ¤ì2»à¤«¤é¡¢À¾Àî¤¬½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤Ê¤ª¤âÆóÎÝ¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¡¢Ï¢Â³»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬²¬ÎÓ¤¬Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
5²ó¤«¤é¤Ï3ÈÖ¼ê¤Ç¾¾ËÜ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇµå¤¬Â¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤â3¿Í¤ÇÂà¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È5²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÎÌîÂ¼¤¬»Íµå¡¢¿¹²¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø±¿¤Ó°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂåÂÇ¡¦´ßÅÄ¡Êµð¿Í¡Ë¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿´Ú¹ñ4ÈÖ¼ê¤Î¥¤¡¦¥Û¥½¥ó¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤«¤é¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÊü¤Á6¡Ý3¡£¤µ¤é¤Ë¾®±à¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ä2¤Ä¤Î»Í»àµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤«¤é¡¢ºäËÜ¤ÎÅê¼êÁ°¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆâÌî°ÂÂÇ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç6ÅÀ¤òÃ¥¤¤9¡Ý3¡£
6²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¡¦ËÌ»³¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Î1ÈÖÂÇ¼Ô¤òÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½Ð¤¹¤â¡¢¸åÂ³¤òÂà¤±¤ë¤È7²ó¤âÂ³Åê¡£2»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â9ÈÖÂÇ¼Ô¤òÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢2²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£
8²ó¤Ï5ÈÖ¼ê¡¦Æ£Ê¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤â¡¢1ÈÖ¤«¤é¤ÎÁê¼êÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢2»à¤«¤éÂåÂÇ¤Î°ìÎÝ¤Ø¤ÎÂÇµå¤òº´¡¹ÌÚ¤¬¸å°ï¤¹¤ë´Ö¤Ë1¿Í¤¬´Ô¤ê9¡Ý4¤È¤Ê¤ë¤âºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡£
ÂÇÀþ¤Ï8²óÎ¢¤Ë¡¢¾®±à¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ä2¤Ä¤Î»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¼ã·î¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÈÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÊ»»¦´Ö¤Ë²ÃÅÀ¤·11¡Ý4¡£9²ó¤Ï6¿ÍÌÜ¤ÇÊ¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¢ã»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¼ç¤ÊÆüÄø¢ä
11·î15Æü¡¡¶¯²½»î¹ç¡¡´Ú¹ñÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¡»11¡Ý4
¡¡¡¡16Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·
2·î¡¡»öÁ°¹ç½É¡ÊµÜºê¡Ë
3·î2Æü¡¡¶¯²½»î¹ç¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡ 3Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºå¿ÀÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
WBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
3·î6Æü¡¡ÂæÏÑÀï
¡¡ 7Æü¡¡´Ú¹ñÀï¡¡¡¡
¡¡ 8Æü¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï
¡¡ 9Æü¡¡¥Á¥§¥³Àï
½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï3·î13¡Á17Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¼Â»Ü¡£