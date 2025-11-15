¡ÚÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡Û³§¶Ð¾Þ¤Î¤â¤â¥¯¥í¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×Ýæ»ÖÔ¥¤Ë´¶¼Õ
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼presentsÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡Á´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ápowerd by Epson¡×½éÆü¤Ë½Ð±é¡£¡ÖYASSAI STAGE¡×6ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï³§¶Ð¾Þ¡£É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¥Õ¥§¥¹¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÝæ»ÖÔ¥¡ÖÌ´¸«¤ëº¢¤ò²á¤®¤Æ¤â¡×¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÉÕ¤±¤ÆÈäÏª¡£¡Ö¾¡¼ê¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÝæ»ÖÔ¥¤Î²û¤Î¹¤µ¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤«¤é2¥Ó¡¼¥È¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¶Ê¡ÖBIONIC CHERRY¡×¡¢¡Ö¥µ¥é¥Ð¡¢°¦¤·¤Èá¤·¤ß¤¿¤Á¤è¡×¤È3¶ÊÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£É´ÅÄ¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡ÖEven Horizon¡×¡Ö¥Ä¥è¥¯¥Ä¥è¥¯¡×¡Ö¾åµåÊª¸ì¡ÝCarpe diem¡Ý¡×¤Î3¶Ê¤òÂ³¤±¡¢¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥ê¥ó¥Ü¡¼¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£¥¢¥é¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ýæ»ÖÔ¥¡ÖOne Night Carnival¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAll Night Carnival¡×¤Ë¤â»²²Ã¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖOne Night Carnival(MCZ.ver.)¡×¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï12Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤¬12²óÌÜ¡£ÎãÇ¯9·î¤ËÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±º³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤«¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë²ñ¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖYASSAI STAGE¡×¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢½éÆü¤Î¡ÖYASSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢10¡ÝFEET¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢ASKA¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢20th Century¡¢À»µ²ËâII¤Î8ÁÈ¡¢¡ÖMOSSAI STAGE¡×¤Ë¤ÏÌø²ÈÎ¦¡õTHE RATBONES¡¢7ODER¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢OKAMOTO'S¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¤Î7ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£