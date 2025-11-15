¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤òÈäÏª¡ÖÂÀ¤â¤â59¥»¥ó¥Á¤¬Ãå¤ë¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¡×
Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤òÃå¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¤è¤êÂÀ¤â¤â¤¬ÂÀ¤¤¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È58¥»¥ó¥Á¡¢ÂÀ¤â¤â59¥»¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¾å¸¶¤Ï¡¢¡ÖÂÀ¤â¤â59¥»¥ó¥Á¤¬Ãå¤ë¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÀÄ¤¤¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¼«Ëý¤ÎÂÀ¤â¤â¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö³º¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ñÊõµé¤ÎÈþ¤·¤µ¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½ÕÎï¡¼¡ª¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä2¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å¸¶¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯1·î¤ËÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¾åÊ¡¤æ¤¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡×¤È¤·¤ÆÆ±ÃÄÂÎ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£