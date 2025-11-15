¤Á¤ç¡¢¤Þ¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ê¶Ã¡Ë¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë♡¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì»¨²ß¡×
¹â¸«¤¨¸ú²ÌÈ´·²¤Î»¨²ß¤ò°·¤¦¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤Ï¡¢\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¼êº¢¤Ç¤â¥Áー¥×¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥»¥ê¥¢¤Î»¨²ß¤Ï¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¸«¤¨´¶¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì»¨²ß¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º
¥»¥ê¥¢¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¥·¥êー¥º¤Ë¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥¤¥ëÁÇºà¤ä¥¿¥ª¥ëÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÄÌ¾ï¤ÎÂç¤¤µ¤è¤ê¤â¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤â¤«¤µ¤Ð¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¥Ýー¥Á¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»ý¤ÁÊâ¤ÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°Õ³°¤È³èÌö¤¹¤ëÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¾åÉÊ¤ÊÃ¸¿§¥«¥éー¤¬Í¥½¨
½À¤é¤«¤Ê¥Úー¥ë¥Èー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¾åÉÊ¤Ç¹â¸«¤¨´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Áð²Ö¡¦¸¤¡¦¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È±ï¼è¤ê¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤½¤¦¡£¥Ï¥ó¥«¥Á¤Î¼ïÎà¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£
¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡©
@risa_.piano¤µ¤ó¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¤ÈÃ¸¤¤¥ê¥Ü¥óÊÁ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö¥¹¥ê¥à¥³¥¤¥ó¥±ー¥¹¡×¡£¥±ー¥¹Á´ÂÎ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¾åÉÊ¤Ê¥ê¥Ü¥ó¥â¥Áー¥Õ¤¬¡¢¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È³«¤¯¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤Î¤·¤Ë¤¯¤µ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ý¤ÁÊâ¤ÍÑ¤Î¥¢¥¯¥»¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤â
¥¹¥ê¥à¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤ÇÍÆÎÌ¤¬¾®¤µ¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¤¥ó¥±ー¥¹¤Ê¤Î¤Ç¾®Á¬Æþ¤ì¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥ê¥Ã¥×¡¦Ìô¡¦å«ÁÏ¹Ñ¤Ê¤É¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤È¤¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¡£
¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì»¨²ß¡×¤Ï¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¹â¸«¤¨´¶¤âÈ´·²¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¼ÂÍÑÀ¤È¤â¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë