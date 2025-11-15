½ÀÆ»¡¦½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¡¡¡ÖÅìµþ¸ÞÎØÆ¨¤·¤¿¡×¥Ö¥Á¥®¥ìÊÊ¹ðÇò¡¡¥Ñ¥ê¶â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡È¶ºÀµË¡¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò57¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¡Ê30¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯¡Ö¤¹¤°¥¥ì¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦½Ð¸ý¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶¯°ú¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¼ÖÎ¾¤Ë¡Ö¥³¥Î¥ä¥í¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È·ý¤ò¤«¤¶¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¡£
¡¡´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤Î·ã¤·¤µ¤¬¸¶°ø¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡Ö¤¤¤¤»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ10¸Ä½ñ¤½Ð¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸À¤¤½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡£³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡È¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤Ë¤â¥È¥¤¥ì¤¬Ï³¤ì¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡É¤È¡×¤È²º¤ä¤«¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»×¹Í¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£