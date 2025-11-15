°û¼òÈ¯³Ð¤Î¶½¹ñ¤¬Áª¼ê¸¢½Ð¾ì°Õ¸þ¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÖÈãÈ½¤Ï³Ø¹»¤¬¡Ä¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤Î°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿»äÎ©¶½¹ñ¹â¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï15Æü¡¢12·î³«Ëë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°û¼ò¤òÇ§¤á¤¿Éô°÷¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÊý¿Ë¡£Æ±¹»¤¬Áª¼ê¸¢ÂçºåÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¸å¡¢Éô°÷¤Î°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÁ´ÂÎ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤·¡¢¤Û¤«¤ËÌäÂê¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é½Ð¾ì¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£°û¼ò¤·¤¿Éô°÷¤ÏÁª¼ê¸¢¤ò´Þ¤àÂÐ³°»î¹ç¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÄä»ß¤¹¤ë¡£
¡¡³Ø¹»¤Ï¡Ö´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô°÷¤¬½Ð¾ì¤òÍýÉÔ¿Ô¤ËÀä¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¤½ýº¯¤ò»Ä¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢Á´¤Æ³Ø¹»±¿±Ä¼Ô¤¬¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶½¹ñ¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëÌ¾Ìç¡£³Ø¹»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éô°÷¤Ïº£·î2ÆüÌë¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç°û¼ò¤·¡¢3ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç°Õ¼±¾ã³²¤Î¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·ÅÝ¤ì¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£