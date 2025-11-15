´Ú¹ñ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë10Ï¢ÇÔ¡¡2¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤ÇÀèÀ©¤â¡ÄÅê¼ê¿Ø¤¬11¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤ë
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡´Ú¹ñ4¡½11ÆüËÜ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ÏÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë4¡½11¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï10Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î4²ó¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬2ÈÖ¼ê¤Î¿¹±º¡Ê¹Åç¡Ë¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯2ÈÖ¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬Æâ³ÑÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤à2¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ç3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤¬Êø¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëµß±çÅê¼ê¤â»øÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¤ËÆ±ÅÀ¤Ë¡¢5²ó¤Ë¤Ï6ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤âÈ¿·â¤¹¤ëÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï17Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë9Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï15Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î½à·è¾¡¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï8¡¢9Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¡¢WBC£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ë¥Á¥§¥³¤ÈÀï¤¤Ï¢¾¡¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð24ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆüËÜÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸CÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WBC¤Ç4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¼ÂÎÏ¤òÂ¬¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè1Àï¤Ï´°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¡ÊÆÀÅÀÄ¾¸å¤Î¡Ë4²óÎ¢¤¬Âç»ö¡£ÀèÆ¬¤Î»Íµå¤¬Èó¾ï¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¡£Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Í»àµå¤¬11¸Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬À®Ä¹¤¹¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤Ç¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¼ã¤¤Åê¼ê¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£